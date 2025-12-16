【GUベストセラー】が値下げだって！？ 大人の冬コーデに♡「きれい見えスカート」

冬コーデに使えるスカートを探しているなら、【GU（ジーユー）】の「きれい見えスカート」が値下げしている今が狙い目かも！ オフィスコーデにも、休日のカジュアルなシーンにも合わせられそうな、シンプルなデザインならではの着回し力はぜひチェックしてほしいところ。公式オンラインストアで「ベストセラー」（2025/12/10時点）と記載のあるスカートを、おしゃれスタッフさんの着こなし術とあわせてご紹介します。

暖かくて楽ちん & 美シルエット

【GU】「ブラッシュドフレアスカート」\1,290（税込・セール価格）

今買ってすぐに使えそうなきれい見えスカートが、まさかのお値下げに。GU公式オンラインストアによると、「起毛素材がやわらかく暖かみがあり、着心地抜群」「着用しやすいウエストゴム仕様」なのだそう。裾に向かってわずかに広がるシルエットや装飾のないシンプルなデザインは、どんなコーデにも合わせやすいはず。

ベージュの柔らかさでフェミニンに

ベージュをセレクトしたManamiさんは、スカート以外をブラックで統一して、シンプルかつシックな装いに。ウエストからなだらかに落ちるスカートのシルエットにより、下半身のスッキリ見えが叶いそう。トップスはタックインしてスカートの面積を広くすることで、ベージュの明るさを味方につけて。柔らかく女性らしい印象に仕上げたコーデです。

旬を詰め込んだこなれカジュアル

身長146cmのMarieさんは、Mサイズをマキシスカートのように着こなしたコーデを披露。カラーはブラウンを選び、トレンド感たっぷりです。トップスに指名したのは、ユニセックスのワークジャケット。メンズライクなアイテムが、かえってスカートの女性らしさを引き立てています。ボストンバッグやバレエスニーカーなど、流行のディテールにこだわったスタイリングは、大人世代もぜひ真似してみて。

大人のきれいめカジュアル

Kumikoさんは「きれいめカジュアル」のハッシュタグを付けて、冬の静けさと大人の落ち着きを感じさせる、モノトーンコーデを披露。スカートは、ダークグレーで柔らかさを演出しています。体にフィットするタートルネックと合わせて、あくまできれいめに。アウターは端正なシングルブレストのコートで、統一感のある着こなしに仕上げています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S