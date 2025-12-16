近況を報告した中川翔子のインスタグラム（＠ｓｈｏｋｏ５５ｍｍｔｓ）より

　９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が近況を報告した。

　１６日までに自身のインスタグラムで「５５万人！ありがとうございます　インスタはみんな穏やかで優しくてコメント励みになっています　絵日記もわたしのストレス発散になっていてインスタはとても癒やしの場所　ありがとうございます！」とインスタのフォロワーが５５万人になったことを報告。

　続けて「双子　よく眠るようになってかわいいです　お兄ちゃん６２７０ｇ　弟くん５４０５ｇ育ってます　パパの腕で抱っこされてたら寝ちゃうキウイくん　一カ月前と全然顔が違う！毎日愛おしくて見逃したくないかわいさがいっぱいなのを、みてねに怒涛にアップしてます」とつづって、絵日記や双子の近影などをアップした。

　さらに「すごくラザニアがおいしいお店に出会えました！ワインバー　テラ　東京にきてくれたお義父さん、お義母さんとわたしはお酒飲めないけどお料理だけでも感動な味　カジュアルなアットホームなフランス料理！デザートのシュガーバタークレープにレモン　めちゃくちゃ美味しかった　でもちょっと出かけるだけで胸がカチカチになっちゃう。やっぱり双子のそばにいるのが今は１番幸せ！」と締めくくった。

　この投稿には「お目目パッチリで可愛い」「イケメン間違いなし」「とても癒されてます」「息抜きしつつ頑張れ〜」「寝顔が天使」などの声が寄せられている。