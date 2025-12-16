鳥羽国際ホテルに、三重とミジュマルの魅力が詰まった期間限定のアフタヌーンティーが登場。

みえ応援ポケモンのミジュマルと優雅なひとときを過ごせる「三重県×ミジュマル アフタヌーンティー」が楽しめます☆

鳥羽国際ホテル「ザ・ロビーラウンジ」三重県×ミジュマル アフタヌーンティー

料金：1名4,400円 ※前日18時迄の予約制

提供期間：2026年3月1日(日)〜4月30日(木)

提供時間：11:30〜13:00、13:30〜15:00の90分間

提供場所：ザ・ロビーラウンジ

予約受付：2025年12月22日(月)10時〜

予約方法：WEBサイトのみ ※電話受付はありません

※予約開始日は、アクセス集中によりつながりにくい状況があります（その際はしばらくたってから再度利用ください）

三重県にある鳥羽国際ホテルが協力・参画している、三重県とポケモンの包括連携協定に基づく「三重県×ミジュマル」の取組。

今回、みえ応援ポケモンのミジュマルとコラボレーションした「三重県×ミジュマル アフタヌーンティー」が期間限定で提供されます。

三重県ならではのさまざまな食材を使用した料理やスイーツが楽しめるコラボアフタヌーンティーを、三重県誕生150周年記念に合せて、2026年3・4月の2か月間提供。

ジュマルは、ゲーム「ポケットモンスター」シリーズに登場するポケモンで、2021年12月に「みえ応援ポケモン」として就任しました。

以降、三重県産品の消費拡大や魅力発信を行うことを目的に、ミジュマルと三重県のさまざまな県産品がコラボした「ご当地コラボ商品」が展開されています☆

「三重県×ミジュマル アフタヌーンティー」は、3月10日の「ミジュマルの日」と、来年2026年の三重県誕生150周年記念に合わせての提供です！

三重県×ミジュマル アフタヌーンティー メニュー内容

上段 ： キラキラ輝く海のジュレ、パールのはちみつムースケーキ、ミジュマルマカロン中段 ： 三重県産いちごのタルト、ミジュマルのみえマイヤーレモンチーズケーキ下段 ： ミジュマルクッキー・スコーン2種（プレーン・三重県産伊勢茶味）別皿 ： 伊勢海老・鮑・松阪牛の三重バーガー、ミジュマルのホタチサンドイッチ、三重県郷土料理 めはりずし

※一部メニューが、変更になる場合もあります

「三重県×ミジュマル アフタヌーンティー」は、3段のティースタンドと別皿、ドリンクで構成。

上段・中段には、三重県やミジュマルをイメージしたスイーツが並んでいます☆

ジュレは、鳥羽湾のキラキラと輝く海をイメージ。

ムースケーキは、鳥羽が真珠養殖発祥の地であることからパールに見たてています！

塩バニラフィリングはさんだ2色のマカロンは、ミジュマルのイメージで、お顔もあしらったデザインです。

下段にはクッキーとスコーンをセットし、別皿の料理も三重県やミジュマルにちなんだ内容ばかり。

伊勢海老・鮑・松阪牛の3種を贅沢に重ねたミニバーガーをはじめ、三重県郷土料理めはりずしも用意されます。

サンドイッチは、ミジュマルがおなかにもつ「ホタチ」の形にパンをくりぬいているのが特徴です。

飲み物には、英国王室御用達ブランド「テイラーズ オブ ハロゲイト」の紅茶・ハーブティや、三重県産伊勢の和紅茶も。

ヨーロピアンブレンドコーヒーやアイスティもあり、好みに合わせて選べます☆

3月10日の「ミジュマルの日」と三重県誕生150周年記念に合わせて提供される、みえ応援ポケモン・ミジュマルとのコラボアフタヌーンティー。

鳥羽国際ホテルの「三重県×ミジュマル アフタヌーンティー」は、2026年3月1日〜4月20日の2か月限定で提供です！

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

