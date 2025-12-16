講談社『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』オフィシャルBOOK〜エピソード　オブ　ハーツラビュル〜

講談社から『ディズニー ツイステッド ワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」のオフィシャルBOOKが登場！

アニメーションで表現される“ツイステ”の魅力がたっぷり楽しめる「『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』オフィシャルBOOK〜エピソード　オブ　ハーツラビュル〜」が発売されます☆

 

講談社『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』オフィシャルBOOK〜エピソード　オブ　ハーツラビュル〜

 

 

価格：2,750円（税込）

発売日：2025年12月18日（木）

仕様：B5版　81ページ

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

 

ディズニー作品を彩る「ヴィランズ（悪役たち）」の魅力にインスパイアされたキャラクターたちが登場する、話題のスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』

この人気ゲームのアニメーション化プロジェクト『ディズニー ツイステッド ワンダーランド ザ アニメーション』がディズニープラスで独占配信中です。

シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」全8話配信直後の12月18日、オフィシャルBOOKがいよいよ登場！

アニメーションで表現される“ツイステ”の魅力がたっぷり楽しめる愛蔵版「『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』オフィシャルBOOK〜エピソード　オブ　ハーツラビュル〜」が発売されます。

 

 

特別付録のオリジナルクリアカードは、ハーツラビュル寮生5名と監督生・円満雄剣に、背景カード2種を付けた、全8枚。

ハーツラビュル寮生は背景と重ねて楽しむこともできます。

 

 

「『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』オフィシャルBOOK〜エピソード　オブ　ハーツラビュル〜」では、場面カットとともに全8話の名場面や台詞もピックアップ。

 

 

本編終了後に放送される、かわいらしくデフォルメされたキャラクターたちのオリジナルストーリー「ツイステみに劇場」もこの本でぜひおさらいをできます。

 

 

背景やキャラクターなどの貴重な設定資料も見逃せません！

 

 

また、この本でしか読めない「エピソード オブ ハーツラビュル」で活躍するボイスキャストのインタビューページには要注目です。

8名のボイスキャストに、アニメーション化への想い、演じるキャラクターのこと、「ツイステ」の魅力などをうかがいました。撮りおろしの写真とともに、大ボリュームでお届けしています。

花江夏樹（cv：リドル・ローズハート）山下誠一郎（cv：エース・トラッポラ）小林千晃（cv：デュース・スペード）鈴木崚汰（cv：トレイ・クローバー）小林竜之（cv：ケイト・ダイヤモンド）阿座上洋平（cv：円満雄剣）杉山紀彰（cv：グリム）宮本 充（cv：ディア・クロウリー）

と超人気声優陣のインタビューは必見です！

 

 

アニメーションで表現される“ツイステ”の魅力がたっぷり楽しめる愛蔵版。

講談社『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』オフィシャルBOOK〜エピソード　オブ　ハーツラビュル〜は、全国の書店、Amazonなどで発売されます☆

