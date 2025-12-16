エピソード オブ ハーツラビュル！講談社『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』オフィシャルBOOK
講談社から『ディズニー ツイステッド ワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」のオフィシャルBOOKが登場！
アニメーションで表現される“ツイステ”の魅力がたっぷり楽しめる「『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』オフィシャルBOOK〜エピソード オブ ハーツラビュル〜」が発売されます☆
講談社『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』オフィシャルBOOK〜エピソード オブ ハーツラビュル〜
価格：2,750円（税込）
発売日：2025年12月18日（木）
仕様：B5版 81ページ
販売店舗：全国の書店、Amazonなど
ディズニー作品を彩る「ヴィランズ（悪役たち）」の魅力にインスパイアされたキャラクターたちが登場する、話題のスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』
この人気ゲームのアニメーション化プロジェクト『ディズニー ツイステッド ワンダーランド ザ アニメーション』がディズニープラスで独占配信中です。
シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」全8話配信直後の12月18日、オフィシャルBOOKがいよいよ登場！
アニメーションで表現される“ツイステ”の魅力がたっぷり楽しめる愛蔵版「『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』オフィシャルBOOK〜エピソード オブ ハーツラビュル〜」が発売されます。
特別付録のオリジナルクリアカードは、ハーツラビュル寮生5名と監督生・円満雄剣に、背景カード2種を付けた、全8枚。
ハーツラビュル寮生は背景と重ねて楽しむこともできます。
「『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』オフィシャルBOOK〜エピソード オブ ハーツラビュル〜」では、場面カットとともに全8話の名場面や台詞もピックアップ。
本編終了後に放送される、かわいらしくデフォルメされたキャラクターたちのオリジナルストーリー「ツイステみに劇場」もこの本でぜひおさらいをできます。
背景やキャラクターなどの貴重な設定資料も見逃せません！
また、この本でしか読めない「エピソード オブ ハーツラビュル」で活躍するボイスキャストのインタビューページには要注目です。
8名のボイスキャストに、アニメーション化への想い、演じるキャラクターのこと、「ツイステ」の魅力などをうかがいました。撮りおろしの写真とともに、大ボリュームでお届けしています。花江夏樹（cv：リドル・ローズハート）山下誠一郎（cv：エース・トラッポラ）小林千晃（cv：デュース・スペード）鈴木崚汰（cv：トレイ・クローバー）小林竜之（cv：ケイト・ダイヤモンド）阿座上洋平（cv：円満雄剣）杉山紀彰（cv：グリム）宮本 充（cv：ディア・クロウリー）
と超人気声優陣のインタビューは必見です！
アニメーションで表現される“ツイステ”の魅力がたっぷり楽しめる愛蔵版。
講談社『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』オフィシャルBOOK〜エピソード オブ ハーツラビュル〜は、全国の書店、Amazonなどで発売されます☆
Ⓒ Disney
