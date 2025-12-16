リュックやポーチ、大きなぬいぐるみも！セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2025年12月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「おさるのジョージ」グッズを紹介します！
セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ
登場時期：2025年12月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
NHK Eテレの人気アニメ「おさるのジョージ」グッズが、セガプライズに続々登場。
2025年12月は外出時に使えるリュックやポーチなどの雑貨に、かわいいマスコットやぬいぐるみなどが揃っています！
大ボリュームのビッグなぬいぐるみもあり、「ジョージ」の愛らしい姿がたっぷり。
全7種類のプライズをまとめて紹介していきます☆
おさるのジョージ プラチナムザッカフェイスリュック
登場時期：2025年12月12日より順次
サイズ：全長約22×6×23cm
種類：全2種（あか、あお）
「ジョージ」のフェイスデザインが楽しいリュック。
紐の色と表情違いで、2種類が展開されます。
ふっくらしたぬいぐるみ風のデザインなので目立つこと間違いなし。
背負うと背中で「ジョージ」がにっこり笑顔を見せてくれます！
おさるのジョージ ぽってりマスコット カラフルウィンター
登場時期：2025年12月12日より順次
サイズ：全長約9×6×10cm
種類：全6種（オレンジマフラー、ブルーマフラー、オレンジ帽子、レッドシャツ、グリーンシャツ、ピンク帽子）
マフラーや帽子、ロングTシャツを着た、季節感ある「ジョージ」のマスコット。
カラフルな色違いコーデで、バリエーション豊かに全6種の展開です。
ボーダー柄のマフラーやTシャツはおしゃれな姿。
帽子はふわふわタイプで、冬にぴったりです☆
おさるのジョージ ひょこぴょこ ぬいぐるみVol.2
登場時期：2025年12月19日より順次
サイズ：全長約13×12×16cm
種類：全3種（にっこり、ウィンク、ニョッキ）
首を傾げたポーズがとってもキュートな、「おさるのジョージ」の“ひょこぴょこ”シリーズに「ニョッキ」が初登場。
おすわりポーズで首を傾けた姿が愛らしく、お部屋に飾りたくなります。
「ジョージ」は表情違いで2種類が登場。
にっこり笑顔とウインクで、こちらまで楽しくなりそうです！
おさるのジョージ ぽってりシリコンミニポーチ
登場時期：2025年12月19日より順次
サイズ：全長約5.5×3×5.5cm
種類：全5種（ジョージ（笑顔）、ジョージ（ウインク）、ジョージ（右向き）、ジョージ（左向き）、ジョージ（ぺろり））
ダイカットデザインのシリコンミニポーチは、「ジョージ」のいろんな表情を捉えたデザイン。
ウインクしたり、左右に視線をやったりするほか、ペロリと舌を出すユニークな表情も☆
手のひらサイズの小さなポーチで、ちょっとした小物などを入れて持ち歩けます。
おさるのジョージ Lぬいぐるみ それなあに？
登場時期：2025年12月25日より順次
サイズ：全長約21×13×30cm
種類：全2種（座り、しゃがみ）
「それなあに？」と尋ねているような、好奇心旺盛な「ジョージ」のぬいぐるみ。
お座りとしゃがみのポーズで2種類の展開です。
口元に指を当ててこちらに質問しているような姿がキュート。
新しいことを教えてあげたり、一緒に考えたりしたくなります！
おさるのジョージ Sheep Dreamy マスコット
登場時期：2025年12月25日より順次
サイズ：全長約6×6×10cm
種類：全3種（ジョージ、ニョッキ、ジャンピー）
セガオリジナルの“Sheep Dreamy（シープドリーミー）”シリーズに「おさるのジョージ」が初登場。
もこもこの羊毛風生地と、ころりとまぁるくなって眠る姿がポイントです☆
ラインナップは「ジョージ」「ニョッキ」「ジャンピー」の3種類。
一緒にひと休みしたくなるような、愛らしいマスコットです。
おさるのジョージ スーパーラージぬいぐるみ にっこり
登場時期：2025年12月25日より順次
サイズ：全長約24×24×44cm
手触りが気持ち良い、もこもこ生地を使用した「おさるのジョージ」のビッグなぬいぐるみも登場。
大きく口を開けて笑う表情に、こちらも元気がもらえそう！
存在感ある大きさで、まるで「ジョージ」がお家にいるような気分になれます☆
人気アニメ「おさるのジョージ」から、雑貨グッズやぬいぐるみ、マスコットが続々ラインナップ。
セガプライズの「おさるのジョージ」グッズは、2025年12月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
