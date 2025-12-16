ファミリーマート、店舗デジタルサイネージで“ペット”紹介番組
ファミリーマートで16日から、いなばペットフードの「ちゅ〜る」と、ペット紹介番組『わんにゃんお宅訪問』がコラボした『わんにゃんお宅訪問 with ちゅ〜る』の放映を店舗設置のデジタルサイネージ「FamilyMartVision」にて開始する。
【画像】ファミリーマート店舗内で…“ペット紹介”イメージ
ファミリーマートとゲート・ワン、データ・ワンの3社が企画。同番組は、同デジタルサイネージのオリジナル番組としては初の、企業タイアップ企画となる。
『わんにゃんお宅訪問』は、犬・猫の愛らしい姿を紹介する同デジタルサイネージオリジナルの人気番組。これまでに2024年7月と2025年5月の2回にわたり一般応募を実施し、全国から多数の応募が集まった。
今回はいなばペットフードとのタイアップで、2026年1月12日まで動画を募集する。
【画像】ファミリーマート店舗内で…“ペット紹介”イメージ
ファミリーマートとゲート・ワン、データ・ワンの3社が企画。同番組は、同デジタルサイネージのオリジナル番組としては初の、企業タイアップ企画となる。
『わんにゃんお宅訪問』は、犬・猫の愛らしい姿を紹介する同デジタルサイネージオリジナルの人気番組。これまでに2024年7月と2025年5月の2回にわたり一般応募を実施し、全国から多数の応募が集まった。
今回はいなばペットフードとのタイアップで、2026年1月12日まで動画を募集する。