重厚な麻雀を打つ雀士が、ねっとりとした手つきからこってりとしたアガリを生み出した。「大和証券Mリーグ2025-26」12月15日の第1試合に出場したセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）が、東2局1本場に役牌を鳴かず、自ら引き入れてからの一発ツモ。さらに裏ドラを3枚乗せる、極厚なアガリを見せた。

【映像】判断完璧！醍醐大、放送席も絶叫する一発ツモ＆裏3の跳満シーン

醍醐といえば、昨シーズンのチーム優勝を支えた功労者で、個人としてもMVPに輝いた。ところが今シーズンはチーム全体が低迷し、醍醐もマイナス域をうろうろ。圧倒的な強さは鳴りを潜めていた。現在、チームは浅井堂岐（協会）が病気療養中で戦力ダウン。1人1人の力がより求められるところで、この日は久々に醍醐の強さが際立った。

東2局1本場、2万2900点持ちの3着目からいつものようにじっくり、ねっとりと手を育てていくと、配牌から役牌の中が対子だったところ、5巡目に浅見からその中がツモ切りされたが、これを鳴かずにスルーした。するとこの判断が絶好。10巡目、残り1枚の中を自力で引いて暗刻にしテンパイすると、6・9筒待ちで即リーチした。

次巡、9筒を一発で引き入れると、裏ドラ表示牌は發で、前巡に暗刻にしたばかりの中が全て裏ドラに変化。リーチ・一発・ツモ・中・裏ドラ3の跳満、1万2000点（＋300点）に仕上げきった。道中、中を鳴いていれば、中のみで終わっていた可能性もある中、鳴きスルーと即リーチの判断が全てハマった一局にファンからは「きたああ」「うわあ」「実力の醍醐大」など、驚きの言葉が並んでいた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

