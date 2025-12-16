ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が１５日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の２億５０００万円でサインした。牧は「１４３試合、出たい中でケガで１年間戦えなかったので、チームに迷惑をかけました」と話した。

会見では「メジャーは見ますしワールドシリーズも見て興奮しますし。いろんな方がメジャーへ行くということで、入団してから少しずつ、やってみたいなという気持ちは湧いています」とメジャーへのあこがれを明かす場面もあった。「ただ、その前にメジャーで活躍している人は（日本で）優勝して背中を押してもらって（米国へ）行っているので、チームで優勝することだけを考えてやっていきたい」と話した。その思いは将来的な夢として球団にも伝えたといい「ちゃんと伝えたのは今回（が初めて）。日本代表に選ばれたりして、『どう？』と聞かれ『興味はあります』とは話していましたが、年齢も上がってきて、ちゃんと話すようになったのは今回が初めて」と説明した。

牧はプロ５年目となった今季、８月に左手親指付け根を痛め、手術も行い戦線離脱。９３試合出場、１６本塁打、打率・２７７、４９打点と、いずれも過去４年を下回る数字だった（金額は推定）。