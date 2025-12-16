【写真クイズ】この食材の名前は？　大きくなると安価になっちゃいます

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■光もの

正解：コノシロ

難易度：★★★★★

江戸前寿司の定番ネタです

コノシロは、ニシン科に属する海水魚で、成長すると名前が変わる「出世魚」です。幼魚はシンコ、次にコハダ、さらにナカズミと呼ばれ、成魚になるとコノシロと呼ばれます。江戸前寿司の「光りもの」といえばコハダが定番ですが、その成長したものがコノシロです。

小さいうちは高級品として珍重されるのに、大きくなると安価で庶民的な料理に使われる、つまり「大きくなるほど値が下がる」出世魚のなかでも珍しい魚でもあります。

成魚は体長20〜30cmほどで、背は青緑色、腹は銀白色に輝き、エラから尾にかけて黒い斑点が並ぶのが特徴です。小骨が多いため扱いにくい魚ですが、酢でしめる「コノシロ寿司」など、骨を柔らかくする工夫が古くからなされてきました。

コハダ

旬は秋から冬にかけてで、寒さが増すにつれて脂がのり、旨みが強くなります。とくに晩秋から初冬にかけてのコノシロは酢じめにすると脂と酸味のバランスが絶妙。酢のしめ方は江戸前寿司の職人の腕の見せどころとされています。

コノシロという名前の由来のひとつが、大量に獲れるため「飯の代（コノシロ）」と呼ばれたという説。その由来からもわかるとおり、古くから庶民にとって身近な魚であり、江戸時代には寿司の代表的なネタとして親しまれていました。

寿司ネタ以外にも、塩焼きや煮付け、唐揚げ、みりん干しなどにしても美味です。関東では江戸前寿司の寿司ネタの代表格として知られていますが、関西ではあまり寿司に使われず、焼き魚や煮魚として食べられることが多いようです。

じつは、コノシロが「縁起の悪い魚」とされる地域があります。その理由は名前の響きにあります。「コノシロ」が「この城」と聞こえるため、祝いの席で口にすると「この城がなくなる」「この城が終わる」と連想されてしまったためです。

美味しいコノシロの見分け方

まずチェックしたいのは、体表の光沢です。鮮度のあるものは銀白色に輝き、背中の青緑色も澄んでいます。時間が経つと全体が黒ずみ、腹の部分が黄ばんでくるので避けたほうがよいでしょう。

目が濁っていないかも大切なポイントで、澄んだ目は新鮮さの証です。反対に白く濁っているものは鮮度が落ちているため、寿司や酢じめには向きません。

指で軽く押して弾力があるものは身が締まっていて美味です。押してなかなか元に戻らないものは鮮度が落ちている証拠です。

大きさは用途によって選び分けるとよく、寿司や酢じめならやや小ぶりのものが扱いやすく、骨も気になりにくいので向いています。焼き魚や煮付けなら大きめでも十分楽しめますが、その際は骨切りをしてから調理すると食べやすくなります。

市場や魚屋では氷の上でしっかり冷やされているものを選びましょう。

コノシロの注目栄養素

注目したいのは、たんぱく質の豊富さです。体をつくる基本の栄養素をしっかり摂取できる魚です。

秋から冬にかけて脂がのる時期には、青魚に多いEPAやDHAといった不飽和脂肪酸も含まれ、血液をサラサラに保ち生活習慣病の予防に役立つとされます。

さらにビタミンB群も含まれていて、代謝を助け、疲労回復をサポートします。

小骨が多い魚だからこそ、調理法によっては骨ごと食べられ、カルシウムやリンなどのミネラルを効率よく摂取できるのも特徴です。昔から酢でしめて食べられてきたのは保存性のためだけでなく、骨を柔らかくして栄養を取り込みやすくする知恵でもあったのです。

