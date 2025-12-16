リーガロイヤルホテル大阪のいちごビュッフェ。フレッシュいちご、ショートケーキやタルト、いちごサンド、できたてオムレットも
リーガロイヤルホテル大阪の「オールデイダイニング リモネ」にて、いちご尽くしのスイーツが揃う、冬の「いちごビュッフェ」を開催。期間は、2026年1月15日（木）から3月11日（水）まで。
“いちごの日”からビュッフェがスタート！ ショートケーキやタルトなどのスイーツ、いちごラテやフレッシュいちごなど、いちごを存分に堪能するラインナップに。ライブ感あふれるスイーツや豊富なフードメニューも楽しもう。
いちごビュッフェ第一弾。スイーツからフードまでいちご尽くし
毎年好評の「いちごビュッフェ」第一弾は、冬の寒さを忘れさせる真っ赤な“いちご尽くし”のラインナップでお届け。ランチタイムは「いちごスイーツ＆ランチビュッフェ」が開催される。
甘酸っぱいいちごをあしらったショートケーキやタルト、ティラミスなどの王道スイーツはもちろん、「いちごラテ」や素材そのままを味わうみずみずしい「フレッシュいちご」など、心ときめく多彩ないちごメニューがずらりと並ぶ。
スイーツだけでなくフードメニューも充実。「いちごサンド」や「いちごの冷製スープとアールグレイのジュレ」などいちごを引き立てるメニューに、食べ応え抜群の「ごろごろ海老カツサンド」など種類豊富に取り揃えられているので、大満足のランチタイムになること間違いなし。
スタンドクッキングで楽しめる初登場の「いちごのオムレット」は特におすすめ
ライブ感あふれるスタンドクッキングでは、目の前でいちごを贅沢にのせて仕上げる「いちごのオムレット」が初登場。加えて「豚肩肉のハーブロースト ポルケッタスタイル」もこちらで楽しめるのでぜひ味わってみて。
「冬のごちそうディナービュッフェ」でもいちごを堪能する特別な夜を
ディナータイムに開催される「冬のごちそうディナービュッフェ」にもご注目。ディナーならではの豊富なフードメニューは、身も心も温まるような世界の郷土料理やシェフこだわりグルメが全32種と勢揃い。スイーツは、ショートケーキやティラミス、ガトーショコラなど、いちごをふんだんに取り入れたスイーツを楽しめるのがポイント。
さらに、フリードリンク付プランでは、ドリンクはアルコールからノンアルコールまでバラエティ豊かに用意。飲む人も飲まない人も、お好みのドリンクとペアリングしながら贅沢な夜を楽しもう。
ランチもディナーもいちご尽くしで楽しめる、心躍るビュッフェで特別なひとときを。
