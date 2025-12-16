「朝から叫んだ」マンUのポルトガル代表MFが芸術的な直接FK弾！ ２戦連発となる鮮烈な一撃に脚光「ワールドクラスだわ」「本当にスーパーな選手」
芸術的な直接FK弾だ。
現地12月15日に開催されたプレミアリーグ第16節で、マンチェスター・ユナイテッドはボーンマスとホームで対戦。４−４のドローに終わった。
壮絶な乱打戦で輝きを放ったのが、ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスだ。31歳のポルトガル代表MFは、２−３で迎えた77分、ペナルティエリア手前左の位置で得たFKでキッカーを務める。短い助走から右足を振る。放たれたボールは綺麗な放物線を描いて、ゴール右上に吸い込まれた。
B・フェルナンデスにとっては、プレミアで２戦連発となるゴール。この鮮やかな一撃に、SNS上では「朝から叫んだ」「ワールドクラスだわ」「上手え」「ニアに蹴ると思った」「騙された」「本当にスーパーな選手」などの声があがっている。
背番号８の技巧にファンも唸った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】B・フェルナンデスの芸術的な直接FK弾！
現地12月15日に開催されたプレミアリーグ第16節で、マンチェスター・ユナイテッドはボーンマスとホームで対戦。４−４のドローに終わった。
壮絶な乱打戦で輝きを放ったのが、ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスだ。31歳のポルトガル代表MFは、２−３で迎えた77分、ペナルティエリア手前左の位置で得たFKでキッカーを務める。短い助走から右足を振る。放たれたボールは綺麗な放物線を描いて、ゴール右上に吸い込まれた。
B・フェルナンデスにとっては、プレミアで２戦連発となるゴール。この鮮やかな一撃に、SNS上では「朝から叫んだ」「ワールドクラスだわ」「上手え」「ニアに蹴ると思った」「騙された」「本当にスーパーな選手」などの声があがっている。
背番号８の技巧にファンも唸った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】B・フェルナンデスの芸術的な直接FK弾！