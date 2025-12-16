今季もマンUの攻撃を牽引するB・フェルナンデス。（C）Getty Images

　芸術的な直接FK弾だ。

　現地12月15日に開催されたプレミアリーグ第16節で、マンチェスター・ユナイテッドはボーンマスとホームで対戦。４−４のドローに終わった。

　壮絶な乱打戦で輝きを放ったのが、ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスだ。31歳のポルトガル代表MFは、２−３で迎えた77分、ペナルティエリア手前左の位置で得たFKでキッカーを務める。短い助走から右足を振る。放たれたボールは綺麗な放物線を描いて、ゴール右上に吸い込まれた。
 
　B・フェルナンデスにとっては、プレミアで２戦連発となるゴール。この鮮やかな一撃に、SNS上では「朝から叫んだ」「ワールドクラスだわ」「上手え」「ニアに蹴ると思った」「騙された」「本当にスーパーな選手」などの声があがっている。

　背番号８の技巧にファンも唸った。

