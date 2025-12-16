家族行事のあとは、わたしの時間。年末年始に行きたい“ひとり贅沢ランチ”5選！有名シェフの一軒家や銀座のホテルも
◆家族行事のあとは、わたしの時間。年末年始に行きたい“ひとり贅沢ランチ”5選！有名シェフの一軒家や銀座のホテルも
写真：Le Pristine Tokyo
年末年始は、家族のために動き続けていたという人も少なくないはず。にぎやかな時間がひと段落したあと、ふと一息つきたいとき。新しい年のことを考えたいとき。そんな年始にこそ楽しみたいのが、誰の予定にも合わせない、“おひとりさま贅沢”な時間。ホテルレストランやフレンチ、有名シェフの一軒家など編集部おすすめのレストランをご紹介！
※写真はイメージです
【青山】restaurant REIMS YANAGIDATE／青山の一軒家レストランで名料理人のフレンチを
青山通りから少し入った閑静な街並みの中に佇む一軒家のレストラン「レストラン・ランス・ヤナギダテ」。季節の花が彩る上質な店内でいただく独創的なフレンチは、名手・柳舘功シェフが作りあげるスペシャリテのオンパレード。
旬の食材をふんだんに使った6皿フレンチが楽しめるOZ限定ランチコースは、厳選牛×トリュフなど贅沢な料理に、平日＆女性限定で洋梨のタルトやガトーと、人気のプレミアムミルク 塩のソルベなど2皿のデザートが味わえる。彩りも豊かなスイーツを、目と舌で楽しんで。
※写真はイメージです
データ
【OZ限定】選べるメイン！食材をふんだんに使った贅沢6皿+デザートが2皿にグレードアップ(平日＆女性限定) ：【アミューズ1】そら豆のハーブスタイル【アミューズ2】キャロットエスプーマ カニとアボカドのタルタル トマトのクーリ添え【前菜】タスマニア産サーモンと4種のトマトマリネ【メイン】魚料理1種、肉料理3種よりチョイス（メニュー例：牛肉のお料理 本日のスタイル、ホロホロ鳥のロースト エシレバターソース、鴨のコンフィ、本日の魚料理）【デザート】プレミアムミルク 塩のソルベ【小菓子】ショコラトリュフ【コーヒー】
金額：6,800円（税・サ込）
店舗名：restaurant REIMS YANAGIDATE
住所：東京都港区北青山3-10-13
※写真はイメージです
【日比谷】Restaurant TOYO Tokyo（トヨトーキョー）／心地よい空間で西洋と東洋が融合したフレンチを
日比谷駅直結、東京ミッドタウン日比谷内にある「Restaurant TOYO Tokyo」は、西洋と東洋の融合を感じさせる唯一無二のフレンチを楽しめるレストラン。
OZ限定のランチプランは、アミューズや前菜、魚と肉Wメインなど厳選した旬の食材をふんだんに使い五感で楽しめる料理の数々に舌鼓。デザートも付くからお腹も心も大満足。乾杯シャンパンが1人1杯付くのも嬉しいポイント。季節を感じさせる新鮮な食材の香りや旨味を最大限に活かした料理は、五感を喜ばせてくれるからとっておきの美食時間を過ごせるはず。
※写真はイメージです
データ
【ランチ★Menu A】アミューズや魚と肉Wメインなど+乾杯シャンパン+メッセージプレート：アミューズ、旬の鮮魚のカルパッチョ とろろ昆布とサラダセロリ、フォワグラ、雲子 チーズ焼き、高千穂牛の赤ワイン煮込み、スフレ、乾杯シャンパン1人1杯付き
金額：7,920円（税・サ込）
店舗名：Restaurant TOYO Tokyo（トヨトーキョー）
住所：東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷3階 31300
※写真はイメージです
【新宿】District - Brasserie, Bar, Lounge／NYスタイルのラグジュアリーホテルでアートな1皿を
新宿に位置するラグジュアリーホテル「キンプトン新宿東京」内のモダンブラッスリー「District - Brasserie, Bar, Lounge」。アーティスティックなアフタヌーンティーや、クリエイティブなディナーを堪能できる。
「お魚もお肉も食べたい！でもデザートまでは、、、。」そんなあなたにぴったりなプランが登場。選べる前菜・スープ・選べるメインの3品構成で、お肉も選べるボリュームたっぷりの前菜だから、メインでお魚を選んでも十分に満足できるよう、工夫を凝らしたお料理を堪能できる。見た目にも華やかな一皿一皿は、素材の旨味を引き出したシェフこだわりの味わい。
ホスピタリティ溢れるおもてなしに癒やされながら、非日常のひとときを過ごして。
※写真はイメージです
データ
【選べる全3皿】定番ランチコース：
■【前菜】（下記より1品選択）
・ディストリクトシーザーサラダ
・季節の国産野菜・醤油麹ドレッシング
トッピング:
大山鶏のグリル +2000円/カナダ産ロブスター +3600円/スモークサーモン+1200円
・東京ブッラータ・フルーツトマト +2000円
・鰤のサラダ仕立て・茗荷・旨みドレッシング
・グリル野菜の盛り合わせ・ガーリックバルサミコオイル
・天使海老のグリル・茸のマリネ・根セロリピューレ・春菊
・ビーフトリッパの煮込み・スカモルツァチーズ・ミント・レモン
■【本日のスープ】
■【メイン】下記より1品選択
・アボカドトースト・サワードウ・ポーチドエッグ・アボカドピューレ・パルメザンチーズ
・ディストリクトシグネチャー エッグベネディクト
・クラブオムレツ・ソーセージのグリル・ベーコン・トマトのロースト
・カリフラワーステーキ・ローストアボカド・ロメスコピューレ・ヘーゼルナッツソース
・本日のパスタ
・サーモンの鉄板グリル・茄子のマリネ・ミックスハーブ・ブラウンバターソース
・大山鶏のグリル・蜂蜜＆スパイスグレイズ・ピペラード・キャトルエピスソース
・ビーフバーガー・100％ ビーフパティー・目玉焼き・レタス・BBQソース・チェダーチーズ
・ビーフハンバーグステーキ・マッシュルームソース・セミドライトマト・レッドワインチーズフォンデュ
・オーストラリア産ビーフサーロインのグリル・きたあかりのクラッシュポテト・茸＆タラゴンソース +1000円
・オーストラリア産 ブラックアンガスビーフテンダーロイン +7000円
・プライムリブアイ +6000円
・A5 和牛テンダーロイン +9000円
コーヒー or ティー
金額：5000円（税・サ込）
滞在制限時間:90分制
店舗名：District - Brasserie, Bar, Lounge（ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ）
住所：東京都新宿区西新宿3丁目4-7 キンプトン新宿東京2F
※写真はイメージです
【虎ノ門】Le Pristine Tokyo／新感覚の「没入型ガストロノミー」を体験
ホテル虎ノ門ヒルズの1階に位置する「Le Pristine Tokyo」。モダンかつ洗練された上質空間で、新感覚の「没入型ガストロノミー」を体験できる。提供される料理は、オランダ出身のシェフ・起業家のセルジオ・ハーマンが掲げる使命を情熱的に体現。
こちらでは、リニューアルしたウィークエンドブランチをいただける。オランダ出身のシェフ・起業家のセルジオ・ハーマンの来日に伴い、星獲得のベルギー・アントワープ本店「ル・プリスティン」とシェフのアイデンティティを凝縮した贅沢なブランチをご提案。シェアリングスタイルの華やかな前菜に続き、季節の厳選食材を使用したメインはお好みに合わせて選べるのが嬉しい。さらに、シグネチャーの「ムール貝スープ」やデザートも堪能できる。セルジオ・ハーマンの情熱と創造性が息づく贅沢な「ウィークエンドブランチ」とともに、心に刻まれる忘れられない食体験を。
※写真はイメージです
【ウィークエンドブランチ】選べるメイン、スープなど全4皿(土日祝)：【前菜】‘ル プリスティン プラトー’
北海道産ホタテ フェンネル ハラペーニョピクルス シラス 松の実 セビーチェのヴィネグレット
ベルギー産エンダイブ フェンネル グレープフルーツ クレソン ゴルゴンゾーラ ドルチェ
ハマチのクルード 南瓜 アボカド クレームクリュ 紫蘇とハバネロのヴィネグレット
北海道産じゃがいも 鰯 サワークリーム キャビア ライム
【ミドルメニュー】（下記より一品チョイス）
・ピッツェッテ タラバ蟹 トマト ンドゥイヤ スパイシーグレモラータ パルミジャーノチーズ
+ 2,430 （お一人様追加ごとに）
・セルジオシグネチャー ムール貝スープ
・三陸産ムール貝 七味 いくら トマト セロリ
【メインディッシュ】（下記より一品チョイス）
・ル プリスティン シーフードオレキエッテ
手長海老 蛤 烏賊 ンドゥイヤ フェンネルフラワー パセリ
・信玄どり モリーユ茸 グリーンアスパラガス 青ネギ ファルファッレ ムースリーヌソース チャービル
・平目 クスクス 南瓜 ミント 三陸産ムール貝 ペペロンチーノ サフラン ベルガモット
・オーガニック リングイネパスタ インゲン ブロッコリー パルミジャーノチーズ 唐辛子 パングラッタート
・国産あか牛のグリル エルサレムアーティチョーク ケール レッドエンダイブ
季節のポトフ 牛ほほ肉とイタリアントリュフのクロケット+ 2,200
【デザート】
カンノーロ シチリア産レモン リコッタチーズ ピスタチオ
メロン 柚子 山椒 梅酒
スイスロール 紅玉りんご 梨 シナモン
ル プリスティン ティラミス
トンカ豆 コーヒーザバイヨン アマレット
栗とブラックオリーブのマカロン
【ドリンク】
コーヒーまたは紅茶
金額：11,005円（税・サ込）
店舗名：Le Pristine Tokyo（ル プリスティン トウキョウ）
住所：東京都港区虎ノ門2-6-4 ホテル虎ノ門ヒルズ 1F
※写真はイメージです
【銀座】NAMIKI667／銀座の新しい「食」を五感で愉しむ
銀座駅至近「ハイアット セントリック 銀座 東京」の3階にたたずむオールデイダイニング「NAMIKI667」。ダイニングエリアの中心にはショーキッチンが設けられており、アイコンである大きなオーブンで仕上げる美食の数々をライブ感満載でご提供。
人気No.1ランチプランが、乾杯シャンパン付きで登場。まずは煌めくシャンパンで乾杯。料理は前菜・スープ・メイン・デザートをそれぞれ数種類の中からお好みで選べる、全5皿のランチコース。アートに包まれたスタイリッシュな空間で、新しい食体験を五感で感じてみて。
