日本が初めてワールドカップ（Ｗ杯）に出場した１９９８年フランス大会のメンバーで、Ｊリーグ・鹿島アントラーズやベルマーレ平塚（現・湘南ベルマーレ）でプレーした名良橋晃さんが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド 日本サッカーここだけの話」に出演した。

ベルマーレからアントラーズに移籍し、シーズン三冠を含む鹿島黄金期を支えた。当時の鹿島について、番組ＭＣで元日本代表の槙野智章さんと語った。

アントラーズ移籍の理由

名良橋さんは１９９７年に、自らの強い希望でベルマーレ平塚から鹿島アントラーズに移籍した。

「当時は日本代表から外れてて、代表に復帰したい思いもありました。代表に復帰するため、（アントラーズに所属していた元ブラジル代表の）ジョルジーニョに憧れ、一緒にプレーしてもっとうまくなりたいという思いがあって、アントラーズに移籍しました」

ジョルジーニョは９４年のＷ杯アメリカ大会の優勝メンバーで、ブラジル代表では名良橋さんと同じ右サイドバック。鹿島ではボランチで出場していた。

「練習から憧れの選手とプレーする不思議な感じはありましたが、プレーを見て、吸収して自分に落とし込みました。分からないことはアドバイスをもらって、ボールの蹴り方とか、自分の中ではすごくプラスにはなっていましたよ」

ジョルジーニョの影響はピッチ内外に及んだそう。

「ラテン系のブラジル人でもあるし、やるときはハードワークしますし、ピッチ外では紳士で、一緒にいて人間的にもプラスになりました」

移籍がネガティブだった時代

名良橋さんはベルマーレの前身・フジタ時代からの選手で、Ｊリーグ加盟の初年度から天皇杯を制した。

チームは中田英寿さんや岩本輝雄さんらを擁して人気、実力ともに高かったが、名良橋さんはアントラーズへの移籍を決断する。

「当時、移籍は（サポーターにとって）ネガティブだった。今は移籍するのは当たり前ですけど、移籍をするってだけで大変でした。ベルマーレからアントラーズに行くっていうところですごく大変でしたよね」

Ｊリーグ初年度から「強豪」だったアントラーズだが、９６年の年間優勝（９３年はファーストステージ優勝のみ）までタイトルには届かずにいた。

引き継がれるジーコスピリッツ

名良橋さんが移籍した９７年度はファーストステージ優勝、ナビスコ杯（現・ＹＢＣルヴァン杯）、天皇杯を制した。９８年度はセカンドステージに優勝し、チャンピオンシップも制して年間優勝。２０００年度にはリーグ年間優勝、ナビスコ杯、天皇杯の３冠を達成した。

「練習中でも空気感というか、プレーの強度というか、ちゃんとやってない選手が浮いちゃう。紅白戦で（スタメン組ではない）Ｂチームが勝っちゃうこともすごくありますし、Ｂチームの選手もレギュラーとしてのモチベーションが高かった。そこはすごく感じました」

アントラーズの練習は公式戦以上に緊迫感があったという。

「本田（泰人）さんは緊張感をつくっていましたね。嫌われ役になってもチームが勝てればいいっていう思いで本田さんはプレーしていて、本当に『ザ・キャプテン』でした」

「ジーコが鹿島アントラーズ（の基盤）をつくりました。本田さんもジーコの振る舞いを見て、勝ちにこだわる執着心を自分なりに吸収して、嫌われ役・キャプテンとして、ピッチ内外で先頭に立って引っ張ってくれた。そこは本当に大きかった」

ジーコが残したスピリッツが、歴代の選手たちに引き継がれて、鹿島の伝統になっているという。

「本田さんの背中を見て小笠原満男が（キャプテンになった）。小笠原満男の背中を見て、昌子源や柴崎岳、鈴木優磨とかに受け継がれてる。それぞれの選手が（先輩）選手の背中を見て、つながっているのかなって思います」

プロフィル

名良橋晃（ならはし・あきら） 現役時代のポジションはディフェンダー（右サイドバック）。１９９０年に千葉英和高校を卒業後、日本サッカーリーグ１部のフジタ（ベルマーレ平塚から現在の湘南ベルマーレ）に入団。ベルマーレ平塚が９４年にＪリーグに加盟し、Ｊリーグ戦にデビュー。９７年に鹿島アントラーズへ移籍。アントラーズ黄金期を支えた。日本代表としては国際Ａマッチ３８試合に出場。９８年フランスワールドカップでは全３試合で先発出場した。引退後は解説者として活躍し、的確な分析と親しみやすいキャラクターで人気を博しているほか、指導者としても活動している。７１年生まれ。千葉県出身。