お笑い芸人バイク川崎バイク（45）が16日までにX（旧ツイッター）を更新。タレント加藤夏希（40）への“アンサー”投稿が話題となっている。

加藤は15日、自身のXを更新し、幼い我が子と一緒に就寝中とみられる写真をアップ。寝ている間に大きく動いてしまったらしい我が子の小さな足に、すっぴんと見られる自分の顔を蹴られたような状況をとらえた一枚で「こんばんは、深夜です。この現象なんと言う？」とちゃめっ気たっぷりに問いかけていた。

加藤の投稿には多数のコメントが寄せられたが、川崎も「こんばんは、BKBです」とリプライを送り、加藤の写真に似せた自身の顔写真をアップ。「ほんとすみません。やはりあまりにも似てる気がしたので思わずやってしまいましたほんとすみません、現象」とつづった。

川崎の投稿も16日午前10時現在までに閲覧数が460万件を超え、「バイクさん肌きれいすぎ！まつげ長すぎ！くちびるかわいすぎ！」「似すぎワロタ！」「バイクさん 加藤夏希さんと バリ似てる ヒィーヤ」「死ぬほど似てる笑笑笑笑」のといったコメントが多数寄せられた。