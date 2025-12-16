プロ野球ブルペン史

潮崎哲也が語る西武必勝リレー「サンフレッチェ」誕生の軌跡（前編）

巨人の鹿取義隆がリリーフとしての立場を確立する1984年。徳島・鳴門高の１年生だった潮崎哲也は、連日、画面に映る鹿取の勇姿を見ていた。のちに西武で同僚となるわけだが、当然、当時はまったく想像もつかないこと。はたして、どんな存在だったのか──。通算523登板で82勝、55セーブを挙げた潮崎に聞く。



シンカーを武器に１年目から活躍した潮崎哲也氏 photo by Sankei Visual





【鹿取義隆に憧れた少年時代】

「むちゃくちゃ憧れてましたよ。＜鹿取＞、＜鹿取＞、＜鹿取＞って、毎試合テレビをつければ鹿取が出てくる（笑）。子どもの頃から大好きなピッチャーでしたけど、高校２年の時にサイドスローで投げるようになってから、余計に鹿取さんを観察するようになったんです」

鳴門高は1909年創立の伝統校で、野球部は11年に創部。甲子園で優勝１回、準優勝２回の強豪でもあったが、潮崎自身、とくに野球へのこだわりは強くないままに進学し、入部した。当初は背番号５番の内野手で、投手としては二番手。フォームはオーソドックスだったそうだが、なぜ鹿取と同じサイドに転向することになったのか。

「エースと言われる人間がオーバースローで、いいピッチャーだったんですよね。そこで監督から『おまえは横でも下でも投げとけ』っていうふうに言われて。一応、アンダースローも試したなかで、落ち着くところがサイドスローだったということです」

３年生になった86年の春には、もうひとつ、監督から指示を受けた。同年の選抜大会で甲子園に出場した高松西高との練習試合。相手投手の新鞍幸一（現・志度商監督）が投げるボールに刺激されたという。

「２年生ピッチャーで、１学年下の選手でした。"上から目線"的な言葉になるんですけど、見た目は大したピッチャーじゃなかったんです。ふつうのサイドスローで。でも、きれいなフォームでピュッとシンカーを投げて、右バッターが打てども打てどもショートゴロ、サードゴロで打ち取られる。それで監督が『あれだよ、おまえが目指すところは』って言ったんですよね」

潮崎の投手人生において、最大の武器となるシンカー。その原点は同じサイドスローの相手投手にあり、指導者や先輩に教わったわけでもない。真っすぐ、カーブ、スライダーに加え、独自に習得したものだった。まず、マウンドから見て、右に曲がる球を投げたい──。左に曲がる球がカーブだから、その反対をやろうと考えた。

「簡単な子どもの発想ですよ。カーブが左に曲がるんだったら、カーブと反対の握りをして、反対に投げたら、逆の軌道の球が出るだろうっていう発想ですね。で、僕のシンカーは手首をひねらない。カーブ自体もひねらないんですよ。

僕、真っすぐはそんなに速くなかったんですけど、カーブは器用に投げていたっていうか、曲がりが大きかった。初めて対戦する右バッターだったら、ちょっとよけてしまうようなカーブを投げられていたんです。だからカーブとまったく一緒の感覚でシンカー、反対に曲がる球を投げようって考えられたんだと思います」

【わずか２カ月でシンカーを習得】

質のいいカーブがあってシンカーを覚えやすかったのか、習得まで２カ月はかからなかったという。しかも、そのシンカーはいったん浮き上がり、シュート回転しながら落ちていく独特の軌道。ゆえに「魔球」と呼ばれることになるのだが、右バッターの場合、浮き上がるからカーブかと思えば、逆に体のほうに向かってくる。相当に厄介な球だろう。

「まあ、そうですよね。だから、それまで打たれていたカーブでも、シンカーを投げることによって打たれなくなったんです。スライダーにしても、カーブのちっちゃいヤツみたいな、別に大したことない球なのに打たれない。シンカーを投げ出したのは５月か６月かくらいなんですけど、そこからほとんど打たれなくなりました」

身近に測定機器がない時代で球速は定かではないが、真っすぐは「130キロ出るか出ないか」だったという。それでもシンカー、カーブとの緩急も使えて、二番手の扱いながら試合で打たれなくなった。「実質、おまえがエースだ」と監督から言われた３年夏の徳島大会。チームは決勝で池田高に敗れたものの、潮崎自身、勝ち上がりの原動力となった。

卒業後、潮崎は社会人野球の松下電器（現・パナソニック）に進む。入社内定時の監督＝山口円が鳴門高出身（関西大）という縁もあったが、87年の入社時には新監督に鍛治舎巧が就任。若手を積極登用する鍛治舎の方針により、潮崎は高校出１年目にして試合で起用され、先発も任された。

チームが同年の都市対抗野球大会出場を果たすと、２回戦のヤマハとの試合にリリーフで初登板。先発が初回に７失点と大炎上したあと、２回を１失点に抑えて火を消した。この頃には真っすぐの球速が150キロに迫り、より遅いシンカーが生きていた。

「150キロは絶対出てないです。出て、140キロちょっとくらいだと思いますけど、たしかに『球が速くなったな』っていう実感はありました。じゃあ、何で速くなったか。当時、走ったり、走らされたり、ランニングはやっていましたね。でも、筋トレはやってないです。腹筋や背筋、自重トレーニングをやっていただけで。だからもう、体はペラッペラでした（笑）」

【史上最年少で日本代表に選出】

入社２年目の88年、エースとなった潮崎は都市対抗１回戦の日立製作所との試合に先発。７安打２失点、10奪三振という内容で完投勝利を挙げた。NTT 東海と当たった２回戦も７回を投げて２安打２失点、９奪三振と好投したが、味方打線が振るわず１対２で敗退。それでも潮崎自身の評価は高まり、大会後、史上最年少の19歳で日本代表に選出された。

８月の世界選手権で４試合に登板（先発３、救援１）した潮崎は、9月、ソウル五輪の野球競技に出場。野茂英雄（新日鉄堺→近鉄）、石井丈裕（プリンスホテル→西武）とともに投手陣の三本柱を形成し、全５試合のうち４試合に登板（先発１、救援３）。日本の銀メダル獲得に貢献した。

高校では二番手だった投手が社会人１年目から主力となり、わずか２年間で日本代表の中心選手へと上り詰めたわけだ。それだけの急成長も、すべてはシンカーが生きて、真っすぐが速くなったからなのか。

「自分ではシンカーを覚えることによって真っすぐも速くなったし、スライダーもよくなったと思っています。シンカーを覚えて、打たれないっていうなかで投げる真っすぐと、打たれるかもしれないっていうなかで投げる真っすぐとで、違ってくるのかなと。そのあたり、鶏が先か、卵が先か、みたいなもので、よくわかってないところはありますが」

翌89年の都市対抗。潮崎は１回戦からロングリリーフで起用され、プリンスホテルとの準決勝では３回から延長12回まで無失点に抑える好投。13回に一死満塁とされて交代後、決勝点を奪われて敗退した。勝ったプリンスは同大会で初優勝するのだが、監督の石山建一は試合後、「潮崎くんのデキがよく、打てる気がしなかった」とコメントしている。

この年も日本代表に選ばれた潮崎は、インタコンチネンタルカップなどの国際大会で活躍。１位指名で野茂に８球団が競合した11月のドラフトにおいて、西武から単独１位指名を受けた。憧れの人、鹿取の西武移籍が決まったのはその10日後のことだった。

つづく＞＞

（文中敬称略）



潮崎哲也（しおざき・てつや）／1968年11月26日生まれ。徳島県出身。鳴門高から松下電器に進むと才能が開花。19歳で全日本入りを果たし、野茂英雄や与田剛らとともにソウルオリンピックに出場。89年のドラフトで西武から１位指名を受け入団。魔球と称されたシンカーを武器におもにリリーフとして活躍し、西武黄金期を支えた。2004年限りで現役を引退。引退後は西武の球団編成、コーチ、二軍監督などを歴任し、現在はシニアアドバイザーとしてチームを陰で支えている