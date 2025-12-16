１１日、大坪工業パークでサッカーボールを製造する従業員。（務川＝新華社配信）

【新華社貴陽12月16日】中国貴州省北部の山あいに位置する遵義市務川コーラオ族ミャオ族自治県の大坪工業パークは全国有数のサッカーボール生産拠点で、複数のメーカーが集まっている。生産数は毎年1千万個以上に上り、世界各地へ輸出されている。

康鴻体育用品の工場では、責任者の田太強（でん・たいきょう）氏が海外顧客からのさまざまな注文に追われていた。2026年のワールドカップ（W杯）開催を前に、今年は海外からの注文も急増しているという。

田氏は浙江省義烏市で20年以上にわたりサッカーボール製造技術と資金を蓄え、17年に帰郷。大坪工業パークに生産ラインを立ち上げた。地元政府の誘致を受け、工業パークでは企業進出が続き、球技用ボール生産の産業クラスターが形成された。

長年の発展を経て、務川のサッカーボール産業は低価格品の受託加工から中高級品の製造へと移行し、品質と市場シェアの両面で飛躍的な向上を遂げた。

工業パーク内のボール製造企業5社は合わせて千人余りに安定した雇用を提供している。務川県はサッカーボール関連業界の川上から川下までの企業を誘致するとともに、コーラオ族文化を生かしたブランド構築や学校での試合開催を推進し、産業・競技・文化の融合発展を図っている。

程鵬（てい・ほう）副県長は「今年、務川のサッカーボール産業の総生産額は9千万元（1元＝約22円）を突破した。今後は県内産のボールをW杯の舞台に送り込み、務川サッカーの世界的なつながりを継続的に拡大することを目指す」と話した。（記者/周宣妮）

