中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射をめぐり、中国側が「訓練はおよそ6時間継続すると通報していた」と主張したことについて、小泉防衛大臣は「問題の本質から目を背けないことが重要だ」と改めて強調しました。

中国軍機によるレーダー照射をめぐり、中国国防省の報道官は15日、「中国側は、飛行訓練はおよそ6時間にわたり空母の南の区域で行うと伝えていた」と主張しました。

これに対し、小泉防衛大臣はきょう（16日）「訓練場所の緯度・経度を含め、空母『遼寧』の艦載機がどのような規模や空域で訓練を行うのか、具体的な情報は含まれていなかった」と改めて反論し、「問題の本質は中国側がおよそ30分にわたる断続的なレーダー照射を行ったことだ」と強調しました。

小泉進次郎 防衛大臣

「中国側が様々な指摘を行ってきていることは承知をしていますが、こうした本質から目を背けないことが重要でもあります」

また、「連日いろんな情報戦の中にいるような状況だ」と指摘したうえで、「本質からずらされない我々の構えが必要だ」と述べ、今後も一貫した説明を行っていく考えを示しました。