DeNAËÒ¤¬¸½¾õ°Ý»ý¤Î2²¯5000Ëü±ß¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¡¡»ø½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¼¨¤·WBCÏ¢ÇÆ¤âÌÜÉ¸¤Ë
¡¡DeNA¤ÎËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¤¬16Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤ÎÇ¯Êð2²¯5000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï93»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨¡¦277¡¢16ËÜÎÝÂÇ¡¢49ÂÇÅÀ¡£5Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ100»î¹ç°Ê²¼¤Î½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£8·î¾å½Ü¤Ë¥×¥ì¡¼¤Î±Æ¶Á¤Çº¸¼ê¿Æ»ØÉÕ¤±º¬¤ò¼ê½Ñ¡£µð¿Í¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¤¬ÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¡Ö¡ÊÇ¯Êð¤Ï¡Ë¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥±¥¬¤·¤Æ2¥«·î¤¯¤é¤¤»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸ºÊð¤â³Ð¸ç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¹×¸¥¶ñ¹ç¤òÉ¾²Á¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º143»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤Ãæ¤Ç¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿²ù¤·¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ï¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ï¤Þ¤º¤Ï143»î¹ç½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Íè½Õ¤Ë¤Ï2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦WBC¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£Ï¢ÇÆ¤Ø¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡ÖWBC¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁª¤Ð¤ì¤¿¤é½Ð¤¿¤¤¡£¡ÊÁ°²ó¤Î¡Ë¤¢¤Î¤È¤¤Î´¶Æ°¤ÎÃæ¤ÇÀï¤¨¤¿¤³¤È¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤µ¤¤¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢½Ð¾ì¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤¬¤Ç¤ì¤ÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÎÏ¡£¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£