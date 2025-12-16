お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸（48）が15日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。新幹線での不快なできごとを振り返った。

オープニングから「そんな顔する!?」と投げかけた坪倉がトークを始めた。

名古屋での仕事を予定より早く終え、帰りの新幹線を自ら乗変。グリーン車はすべて隣が埋まっている状態だったが、「席も狭くないし、早く帰れるならいいや」と横に人がいる席を取ったという。

いざ乗車すると、自身の席のスペースには「RIMOWAのデカめのコロコロが置いてあって、イスにはヴィトンのバッグ、その上にMONCLERのダウンジャケットがかぶせてある」とハイブランド品の数々が。「横見たらそれっぽい人が足を伸ばして、8割ぐらいシートを倒して座ってる状態だった」と説明した。

「いやぁ俺そこの隣か…と思ったけど、しょうがないそれは」と気を取り直し、「すみません、ここなんです」と声を掛けたという。「そしたら、はあ…（とため息）みたいな。いやいや知らん。同じだ、俺もイヤだよ。ちょっと早く乗っただけじゃん、なんでそんな顔するの？と思って」と不快な気持ちに。その人が嫌な顔をしながら荷物を棚に上げたのを見届けて、席に着いた。

ただその後も、「全然こっちにはみ出して来てる訳じゃないんだけど、すっごい圧迫感を感じるのよ。空気もなんか」と苦笑い。発車から数分後、ふと見渡すと2席とも空いているところを発見し、「次停まるの新横浜だし、新横浜から東京ってほとんど乗らない。これいけるんじゃないの？と思った。通りがかった車掌さんに“そこ空いてるなら移動したいんですけど”って言ったら、“今空いてたら大丈夫ですよ”って」とうれしい言葉が返ってきた。

移動の際に、隣席の人への心遣いで「どかしてもらってすみません、移動します」と声をかける大人の対応。だが相手は「舌打ちしてないけど、舌打ちしてるような顔。せっかく荷物上げたのに…それなら最初からそっち行けよみたいな顔された。その後、斜め後ろの席に移って見てたら、上げた荷物を戻さなくていいのにわざわざ戻しながら、俺のこと見てんの」と坪倉もさすがにイラッ！「もう新横浜から誰か（その男の）横に乗れ！と思った。なんか納得いかない。隣に座られたくないなら、2人分の金払えばいいじゃん」と憤慨していた。