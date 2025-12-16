ベビースターで受験生を応援！縁起担ぎの限定スナックが続々登場

勉強に追われる毎日、ちょっとした息抜きが心と集中力を整えてくれることも。そんながんばる受験生を応援する想いから、ベビースターでおなじみのおやつカンパニーが、縁起の良さとおいしさを詰め込んだ期間限定商品を発売します。噛むことで気分転換できる食べ応えや、春を感じさせる味わいが魅力。受験生はもちろん、新しい挑戦を始める人にもそっと寄り添うラインアップをチェックしてみてください♪

受験生にエールを贈る超超ベビースター

期間限定で登場する『超超ベビースタードデ開ラーメン（めで鯛！チキン味）』は、幅広麺の太さを約2倍にした“超超”食べ応え仕様。内容量132g、価格はオープン価格（店頭想定税込249円前後）です。

真鯛エキスを使用し、噛むほどに旨みが広がる香ばしいチキン味に仕上げました。だるまと絵馬をあしらったパッケージで、願い事を書き込めるのも嬉しいポイント。

発売日は2025年12月15日（月）、全国のスーパーマーケットなどで展開します。

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

春を感じる縁起フレーバー

年末年始や春先に向けて、縁起の良い味わいの商品も登場。

国産天然真鯛を生地に練り込んだ『素材市場たいのスナック（ほんのり昆布のうまみ広がる、鯛だし味）』は内容量61g、オープン価格（店頭想定税込152円前後）。発売日は2026年12月22日（月）です。

さらに、紀州産梅の梅肉ペーストを使用した『ベビースタードデカイラーメン（梅味）』は内容量62g、オープン価格（店頭想定税込152円前後）、2025年12月22日（月）発売。梅の酸味と赤シソの香りが上品に広がります。

日常に寄り添うおやつ時間

ひとくちサイズで楽しめる『ベビースターラーメン丸（濃厚梅味）』は、内容量59g、オープン価格（店頭想定税込157円前後）。

発売日は2026年1月19日（月）で、濃厚な梅の風味が口いっぱいに広がるあと引く味わいです。仕事や家事の合間、リラックスタイムにも取り入れやすく、毎日の小さなご褒美にぴったりです。

がんばる気持ちに寄り添うおやつ

噛むことでリフレッシュでき、縁起の良さも感じられるベビースターの新作たち。受験という大きな節目に挑む人はもちろん、新しい一歩を踏み出すすべての人にエールを届けてくれます。

勉強の合間やほっとひと息つきたい時間に、お気に入りの味を選んでみてはいかがでしょうか。前向きな気持ちを後押ししてくれる、心強いおやつになりそうです♡