妻夫木聡、“夫婦”で卒業式に出席「美男美女しかいない」「翔平君卒業おめでとう」
俳優の妻夫木聡が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“夫婦”で卒業式に…妻夫木聡らの幸せショット
投稿されたのは、妻夫木演じる栗須、松本若菜が演じる加奈子、そして市原匠悟演じる加奈子の息子・野崎翔平の3ショット。騎手課程第37期生卒業式と書かれた看板の前で、卒業証書を手にした翔平を中心に、スーツ姿の加奈子と栗須が並び、穏やかな笑顔を見せている。劇中で描かれてきた家族の関係性が、そのまま切り取られたような1枚となっている。
ファンからは「どこから見ても本当の家族にしか見えない」「こんなにあたたかいお写真がここで出てくるなんて嬉しいですね 翔平くんにちょっと寄り添うように微笑む加奈子さんと、そのふたりを包むような笑顔の栗須さん」「素敵な家族写真にしかみえない」「美男美女しかいない最強家族です！」「栗須さん、加奈子さん、翔平君、本当の家族になれてよかったです」「翔平君卒業おめでとう」「理想の家族像」などの声が寄せられている。
