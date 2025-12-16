FOMCで3会合連続となる利下げが決定したあと、一時1ドル＝155円を割り込む展開となった先週の米ドル／円相場。今週は日銀政策決定会合や11月米雇用統計など注目の経済指標発表が多く予定されていますが、これを受けて過去3週間続いた「155〜157円」の狭いレンジを大きく抜ける可能性があると、マネックス証券チーフFXコンサルタント・吉田恒氏はみています。今週の予想レンジと、考えられる相場展開について、本記事で詳しくみていきましょう。

12月16日〜12月22日の「FX投資戦略」ポイント

＜ポイント＞

・先週の米ドル／円はFOMC後に反落し、一時155円割れ。

・11月20日以降、米ドル／円は日米金利差の縮小に比較的素直に反応している。年末にかけての損益確定や、ヘッジファンドによる円買いポジションの損切り一巡などの影響か。

・今週は注目材料が多く、過去3週間続いた「155〜157円」を中心とする狭いレンジを抜け、大きく動く可能性。したがって、今週の米ドル／円予想レンジは「153〜158円」ワイド・レンジと予想。

日米金利差縮小に反応、一時1ドル＝155円割れへ米ドル反落

先週の米ドル／円は、一時1ドル＝157円近くまで反発しました。注目された10日のFOMC（米連邦公開市場委員会）では利下げが決定されましたが、追加利下げには慎重な姿勢を示すとの見方から米金利が上昇し、米ドル／円もこれに反応して上昇したと考えられます。

しかしFOMC後は米金利が低下に転じたため、米ドル／円も一時155円を割り込む場面がありました（図表1参照）。

［図表1］米ドル／円の日足チャート（2025年10月〜） 出所：マネックストレーダーFX

米ドル／円は11月20日に158円手前で上昇が一巡したあと、日米金利差（ドル優位・円劣位）に沿った動きが目立つようになりました。それ以前は金利差をほぼ無視するような形で米ドル高・円安が進んでいましたが、11月20日以降は金利差の緩やかな縮小に沿うように米ドル安・円高へと戻し、一時155円割れまで下落したのです（図表2参照）。

［図表2］米ドル／円と日米2年債利回り差（2025年11月〜） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

例年、年末にかけて逆方向に動きやすい米ドル／円…損益確定の影響か？

改めて9月以降のドル円と日米金利差の関係をまとめると、11月20日までは金利差縮小を横目に158円近くまで上昇したものの、その後は金利差の縮小に比較的素直に反応し、下落傾向へと転じたことが確認できます（図表3参照）。

では、なぜ米ドル円は金利差縮小へ敏感に反応するようになったのでしょうか。

［図表3］米ドル／円と日米2年債利回り差（2025年9月〜） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

米ドル／円は、年末が近づくにつれ、それまでの動きとは逆方向に振れやすい傾向がありますが、これは年末までにポジションの損益確定が進む影響が大きいと考えられます。

今回の場合、10月の高市政権誕生前後から米ドル高・円安が急拡大したため、米ドル買い・円売りポジションに偏っていた投資家が多かったとみられます。年末までにさらにドル高・円安が進むならともかく、そうでないなら高水準のうちに利益を確定させようとする動きが強まりました。

その結果、米ドル売り・円買いが増え、日米金利差縮小にも素直に反応する展開となったのではないでしょうか。

投機筋の円売りも一巡、ドル高円安に歯止め

代表的な投機筋のポジション・データであるCFTC（米商品先物取引委員会）統計は、いわゆる「シャットダウン」の影響で更新が遅れており、現在公表されているのは11月18日時点の結果までです。

これによると、円は3.1万枚の買い越し（米ドル売り越し）となっており、少なくともこのデータからはドル買い・円売りポジションへの傾斜は確認できません（図表4参照）。

ただし、11月にかけて円安が急拡大したことを踏まえると、この統計に反映されない投機筋がドル買い・円売りに傾斜していた可能性は十分に考えられます。

［図表4］CFTC統計の投機筋の円ポジション（2022年〜） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

CFTC統計の投機筋ポジションは、主にヘッジファンドの取引を反映しているとみられます。実際、4月末には17万枚という過去最大規模の円買い越しとなり、10月に「高市円安」が急拡大する直前でも8万枚近い大幅な円買い越しが続いていました。

このことから、「高市円安」の急拡大局面では、ヘッジファンドなどが円買いポジションを処分する過程で円売りが広がり、米ドル高・円安を後押しした可能性があります。その後、11月中旬には円買い越しが3万枚まで縮小しました。

つまり、日米金利差縮小にもかかわらずドル高・円安をもたらした一因はヘッジファンドなどによる円買いポジション処分に伴う円売りがあり、それがほぼ一巡したことで、ドル高・円安も11月20日の157円台で一段落した――こうした見方も可能ではないでしょうか。

注目発表目白押し…年内最後の“大荒れ相場”となる恐れも

今週は、18日にECB（欧州中央銀行）とBOE（イングランド銀行）、そして19日には日銀の金融政策発表が予定されています。このうち日銀は、0.25％の利上げが予想されています。

日銀の政策発表は金融市場を大きく動かすイベントであり、発表後の植田総裁による記者会見も含めて、為替相場の反応には注意が必要です。

さらに今週は、米経済指標の発表も見逃せません。特に16日の米11月雇用統計、小売売上高、そして18日のCPI（消費者物価指数）は市場の関心が高い指標です。

米政府機能の一部停止（シャットダウン）の影響で空白となっていた10〜12月期の米景気動向を確認する最初の大きな手掛かりとなるため、為替相場もこれに反応する可能性があります。

今週の米ドル／円は「153〜158円」と予想

米ドル／円は11月20日に157円台で上昇が一巡したあと、基本的に155〜157円という狭いレンジでの展開が約3週間続いています。

したがって、今週の日銀金融政策発表や米雇用統計などの注目指標を受けて、このレンジを抜けた方向に大きく動く、年内最後のタイミングとなる可能性があります。

仮にレンジを上放れた場合には、年初来高値である1ドル＝158.8円を試す展開も考えられます。逆に上放れに失敗した場合は、「高市円安」に伴うドル買い・円売りポジションの損益確定から米ドル安・円高リスクが拡大する可能性があります。

さらに、トランプ関税に対する最高裁判決や、高市政権の財政規律への懸念に伴う日本国債売りなどの動向しだいでは、大荒れの展開となるリスクも否定できません。

以上を踏まえ、今週の米ドル／円は153〜158円という比較的ワイド・レンジで予想したいと思います。

吉田 恒

マネックス証券

チーフ・FXコンサルタント兼マネックス・ユニバーシティFX学長

