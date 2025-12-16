一人暮らしの80代女性のスマホに届いた、息子からの一通のLINE。「母さん、助けてくれ」――その言葉に、財布を握りしめて外へ飛び出しました。コンビニに向かった女性を待っていた「思わぬ真実」とは。今回はトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、高齢者が巻き込まれやすい典型的な詐欺の手口と、防ぐための具体策を解説します。

息子から届いた1通のLINE…コンビニへ走った母

雅恵さん（81歳）は7年前に夫に先立たれ、地方の小さな町で静かに暮らしていました。子どもは息子の幸一さん（57歳）だけ。数年前に離婚し、今は勤務先の工場に通いやすいよう、電車で2時間ほど離れたところに住んでいます。

ある朝、朝食を終えた雅恵さんはお茶を片手にスマートフォンを何気なく開きました。すると、LINEに1通のメッセージが。幸一さんの名前です。

幸一さんからLINEが来ることは滅多にありません。珍しい……そう思って開いてみると、思わぬことが書かれていました。

「母さん、ごめん。部下が大きな失敗をしてしまって、俺が責任を取ってその穴埋めをしなきゃならなくなった。急ぎでお金が必要なんだけど、助けてくれないかな」

メッセージの内容を読んで胸のざわつきが抑えられなかった雅恵さん。息子の声が聞こえてくるようです。子どもの頃から「人様には迷惑をかけないように」といって育ててきたこともあり、これは余程なことだと感じずにはいられませんでした。

「どうしたらいいの？」と返信すると、すぐに返信がきました。

すると、まずはコンビニに行って電子マネーを5万円分買ってほしい。残りは振り込みになるけど、後で振込先を送るからとの返答。雅恵さんはすぐに外出の支度をして、財布を握りしめながらコンビニへ走りました。

間髪入れずに届くLINE、ATMの順番待ちで増していく焦り

しかし、電子マネーを買う方法が分かりません。「コンビニに着いたよ。電子マネーってどうやって買うの？」とメッセージのやりとりをしながら、なんとかギフトカードを発見。レジは学生アルバイトの若い店員で、カードの金額を確かめはしたものの淡々と会計が進みました。

「買ったよ、どうすればいいの？」とメッセージを送ると、今度は「コード番号を教えて」との回答。しかし、雅恵さんにはコード番号の意味が分かりません。LINEを打つのも一苦労だったため、LINEで電話をかけました。しかし、幸一さんは電話に出てくれません。

「今、立て込んでて電話ができないんだ。じゃあコード番号は後でもいい。45万円を今から送る口座宛に、コンビニのATMで振り込んでほしい。出来るだけ早く」

ATMの場所まで行くと、1人利用している人がおり、雅恵さんはその人の利用が終わるまで待つことに。利用時間が思いのほか長く、焦る気持ちがつのります。その間にも「ATMの前に行った？」とのメッセージが複数回送られてきました。

偶然会った友人「これ、本当に息子さん？」

その時、近所に住む紀子さんがちょうどコンビニに入ってきました。ATMの前で不安な表情で待っている雅恵さんを見て、「あら、どうかした？ なんだか顔色が悪いわよ？」と声をかけてくれたのです。

雅恵さんは、「息子が大変なの、仕事で失敗したみたいで……」と紀子さんに息子から届いたLINEのやり取りを見せました。スマートフォンの画面を見た紀子さんは、涙ぐんでいる雅恵さんに「これ、絶対おかしいわよ。本当に息子さんなの？ 確認した？」と聞いてきました。

「LINEで電話したんだけど、出られないって」と答える雅恵さんに、「LINE電話じゃなくて携帯の番号に電話してみて！」という紀子さん。携帯の番号に電話すると、3コールで幸一さんの声が聞こえました。「母さん、どうしたの？ 何か急用？」と落ち着いています。

雅恵さんが届いたLINEの内容を幸一さんに話したところ、「え？ そんなLINE送ってないよ。……それ、詐欺だよ！」との言葉。雅恵さんの身体から一気に力が抜け、コンビニの床に座り込みました。

「50万円も騙し取られるところだった……」

幸一さんも絶句。「母さん、本当に危なかったよ。電話してくれて本当に良かった」と電話口で何度も言ったそうです。

雅恵さんが狙われた理由

警察庁が発表している「令和7年上半期における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について（暫定値）」によると、特殊詐欺の被害額は約597億円と前年同時期に比べ369億円も増加しています。そのうち、65歳以上の高齢者の割合は約53％と半分以上を占めており、ATMを利用した詐欺被害が集中しているとのこと。

雅恵さんは幸いにも未遂で終わったものの、同じような手口の詐欺は今も毎日のように起きています。雅恵さんだけでなく、高齢者全体に言えることですが、詐欺に巻き込まれやすいことには理由があります。

まずは「孤独感」。そして「家族を助けたいという強い気持ち」。そして「普段聞き慣れない言葉や仕組みに触れると不安が先に立ち、相手の指示をそのまま信じてしまう」という心理が働くのです。

家族で考える詐欺への防止策

次の日、会社を休んで雅恵さんの家に帰ってきた幸一さん。2人でこれからの防止策を考えることにしました。

まず1つ目は、「お金の話は必ず電話で話し、確認すること」です。詐欺は考える隙を与えず、電話での会話を避けようとします。LINEのメッセージではなく電話での会話を共通のルールにすることで、詐欺に遭う被害は大きく下がります。

2つ目は「こまめに連絡をとりあうこと」。幸一さんは、雅恵さんとの連絡頻度が少なかったことを反省しました。そもそも、LINEのIDやアイコンも幸一さんが使っているものとは違いましたが、雅恵さんはそれにも気づかぬほど、やり取りは希薄でした。

今後は少なくとも週1回、幸一さんから電話をすることを約束。それだけで雅恵さんの孤独感も薄らぎます。また、LINEと電話のアイコンに幸一さん自身の顔写真を設定することで、本人かどうかをすぐに判断できるようにしました。

小さな声かけこそが、大きな被害を防ぐことに

雅恵さんは今でもあの日のことを思い出すと、手が震えるといいます。年金月12万円で細々暮らす雅恵さんにとって、50万円は大金。にもかかわらず、「息子のためだと思うと周りが見えなくなった」とも。

このような詐欺は誰にでも起こりえます。特に高齢者ほど「家族を大切にする」傾向があり、被害を受けやすくなってしまいます。だからこそ、家族が守ってあげなければなりません。

「調子はどう？」だけでなく「最近変な連絡が来てない？」と一言付け加えるだけで、家族の大切なお金を守る一歩に繋がります。

新井智美

トータルマネーコンサルタント

CFP®