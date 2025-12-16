漫才日本一を決める『M-1グランプリ』。25年度は12月21日（日）に決勝戦・敗者復活戦が行われることが発表されました。そこで過去に審査員を務め、漫才に対する分析が鋭すぎて「石田教授」とも呼ばれる「NON STYLE」の石田明さんが、『M-1グランプリ』についての思いを記した記事を再配信いたします。＊＊＊＊＊＊＊＊＊24年度から「９人審査員制」が採用された『M-1グランプリ』。歴代王者を中心に新しい顔ぶれがそろったなか、注目を集めたのが石田明さんです。今回その石田さんの新刊『答え合わせ』から『M-1グランプリ』にまつわるお話を紹介いたします。

なぜヒリヒリと＜漫才とは何か＞を追求していた『M-1グランプリ』で奇抜な漫才が台頭してきたのか？「そのきっかけは2010年からの…」

* * * * * * *

Ｍ‐１で「準優勝」が売れるのは……

M-1を含め、賞レースで準優勝したコンビのほうが、優勝したコンビよりも売れるといわれます。

特に僕たちが優勝した2008年のM-1では準優勝のオードリーが爆発的に売れたので、当時は芸人仲間にもよくいじられました。

でも、これは、おそらく結果論。

結局は「テレビ番組の台本の書きやすさ」によるところが大きいと思います。

台本を書きやすいかどうかは、その人のキャラによります。

笑い飯にテレビ関係者が面白い台本を書けるか？

たとえば、2010年のM-1チャンピオンの笑い飯にテレビ関係者が面白い台本を書けるか。



『答え合わせ』（著：石田明／マガジンハウス新書）

笑い飯はキャラの強さで優勝したわけではないから、この人たちに台本を書くのは、そうとう難しいんです。スベらせるわけにもいきません。

一方、優勝者でもキャラが濃ければ、それを生かし、「台本を書きやすい→テレビ露出が増える→売れる」という順序を辿（たど）ることはあります。

もし井上がかっこつける「イキリ漫才」で優勝していたら

２０２１年チャンピオンの錦鯉など、まさにそうでした。

（長谷川）雅紀（まさのり）さんのキャラを生かして、台本でスベらせることもできます。２０１５年チャンピオンのトレンディエンジェルも同様ですね。

また、M-1チャンピオンではないけど、メイプル超合金のカズレーザーは、金髪に真っ赤なシャツ、その見た目の異質さだけでも売れる要素満載です。2015年の決勝で見た瞬間、売れるやろなと思いました。

NON STYLEだって、井上の「イキリキャラ」は台本にしやすいはずです。

もし井上がかっこつける「イキリ漫才」で優勝していたら、もっとテレビ露出は多かっただろうし、もっとガンガン売れていたかもしれません。

結局のところ

実際、NON STYLEのボケは僕ですが、テレビではいまだに井上にボケっぽい「ナルシスト」的な役回りが当てられることがあります。

やはり井上のほうがキャラとしていじりやすいからでしょう。

結局のところ、賞レースの後に売れるかどうかは、「そのコンビが勝ったか、負けたか」とはあまり関係なく、「そのコンビがテレビに出やすい性質を持っているかどうか」による。

その性質を持っているのが、たまたま準優勝者に多い傾向があるから「準優勝者のほうが売れる」というのが通説になっているだけでしょう。

それくらいシンプルな話やと思います。

※本稿は、『答え合わせ』（マガジンハウス）の一部を再編集したものです。