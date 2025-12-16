＜性格の不一致はウソ！＞「慰謝料、払え！」頭の中お花畑カップルに現実を突きつける【第5話まんが】
私はアスカ。夫のユウスケがいきなり「性格の不一致」を理由に離婚を切り出しましたが、実際は不倫が原因でした。実家に娘たちを預け、ファミレスでユウスケと不倫相手・ナホミと対峙することに。不倫の証拠を突きつけると、ユウスケは相変わらず言い訳を重ねます。ところがナホミは、私が驚くほどあっさりと不倫関係を認めました。なんだか私に対抗意識を燃やしていたようですが、そんなの知ったことではありません。慰謝料を請求すると、ユウスケは百万円しか出せないとふざけたことを言い出しました。2人は金銭的なことで言い争いを始め、私は呆れ果ててしまいました。
慰謝料は百万円しか出せないと言うユウスケに、慰謝料なんて払えないと言い出すナホミ。不倫でお花畑状態だったのか、そもそもが似た者同士だったのか……あまりにも現実が見えていないようです。まるで私が悪者のように睨みつけてくるので話になりません。
私が淡々と話を進めていくと、2人はようやく自分たちが置かれている状況がわかったのか、こちらの条件に従う姿勢を見せ始めました。もう私も、ユウスケへの情も未練もありません。慰謝料と養育費を希望通り払ってもらえたら、さっさと離婚しようと思います。
ナホミは慰謝料を拒否しましたが、私は不倫の責任を追及。調停や裁判も辞さない覚悟を示すと、2人は動揺し始めました。
弁護士を立てての話し合いを提案し、ユウスケには家を出ていくよう告げました。その後離婚は無事成立。慰謝料と養育費も一括で受け取りました。私はシングルマザーとして新たな生活がスタートです。
後日、カクタさんからナホミの退職とユウスケの降格を知らされました。これからは娘たちの幸せを第一に考え、前を向いて進んでいくつもりです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
