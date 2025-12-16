きょうまでに、山形県山形市の住宅街で起きた「クマ騒動」が、まさかの展開を見せました。

※サムネは本物のクマです

■クマの目撃が市街地で

12月13日の午前7時35分ごろ、山形市の東側を走る大動脈、国道13号を車で走行中の人から市に「側道にクマがすわっている」などという目撃情報が寄せられました。

場所は山形市前田町。山がそばにあるとはいえ住宅密集地。しかも朝の通勤時間帯の目撃情報でしたが・・・これが意外な方向に向かいました。

■実は「着ぐるみ」！？

13日のうちに、この目撃情報を知った現場付近の施設関係者が、警察に一本の通報をしたというのです。「その時間、現場に着ぐるみを来た女性がいた」という内容でした。

その後の調査で、クマが目撃されたという時間帯、現場にはクマのような耳付きの毛がついた着ぐるみのような服を着ていた女性がいたことが判明。車に乗っていた人が、その女性をクマと見間違えた可能性があることが分かりました。

市によると、13日の午後2時半ごろには警察から連絡が入り、クマだと思われたものが「クマに似た着ぐるみを来た女性」だった可能性が高いという情報を確認。この女性は道端の縁石に腰かけて休憩をしていたとみられ、道に背中を向けていたことから、この様子を車から見た人がクマと勘違いしたのではないかということです。

■「疑わしいものも通報を」

12月に入っても山形県内では毎日のようにクマの目撃が続いていて、山形市も例外ではありません。市の担当者は「クマと疑わしいものを見た場合も情報を寄せてほしいと思います。それが市民の安全につながります」と引き続き注意を呼びかけています。

今回の着ぐるみ騒動は、クマの目撃が今も全国的に相次ぐ中、市民のクマに対する安全意識の高さが現れた、ちょっとほっとする結末を迎えた出来事でした。