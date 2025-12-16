スポニチ

　楽天が16日、新外国人選手の背番号を発表した。

　メジャー通算10勝のロアンシー・コントレラス投手（26）は15、マイナーリーグ通算55発のカーソン・マッカスカー外野手（27）は34に決まった。