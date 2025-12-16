ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 楽天が新外国人2選手の背番号発表 コントレラスは「15」、マッカス… 楽天が新外国人2選手の背番号発表 コントレラスは「15」、マッカスカーは「34」 楽天が新外国人2選手の背番号発表 コントレラスは「15」、マッカスカーは「34」 2025年12月16日 10時11分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 楽天が16日、新外国人選手の背番号を発表した。 メジャー通算10勝のロアンシー・コントレラス投手（26）は15、マイナーリーグ通算55発のカーソン・マッカスカー外野手（27）は34に決まった。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「複数のチームが先発として興味を…」グリフィンのMLB復帰が間近「契約はまもなく締結」と米記者 「優勝してまう」「アメリカより怖いかも」「最強」ゲレロ、ソト…ドミニカ超重量打線に日本ファン戦々恐々 Bジェイズ・ゲレロがドミニカ代表で来春WBC出場へ！ソトやタティスに続き…侍Jにまた強力ライバル 米敏腕記者 村上宗隆の移籍先は「依然ミステリー」 交渉期間は12月22日、米東部時間午後5時終了