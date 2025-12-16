今季まで巨人でプレーしたフォスター・グリフィン投手（30）をめぐり、メジャー契約が近日中に成立する見通しと15日（日本時間16日）、「MLBネットワーク」のジョン・モロシ記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。

同記者は「グリフィンのFA市場が過熱している。読売ジャイアンツでの3シーズンの成功を受けてのことです」と報じ「複数のMLBチームが先発としてグリフィンに興味を示している。この左腕には、少なくとも1つの複数年のメジャー契約オファーが出ている。契約はまもなく締結されるだろう」と記した。

グリフィンは2020年にロイヤルズでメジャーデビュー。23年から巨人でプレーし、来日3年目の今季は球団外国人最長タイとなる開幕6連勝をマークするなど、ローテーションの一角を担った。8月2日のDeNA戦で4回4失点し今季初黒星を喫して以降は右膝痛で戦列を離れ、9月27日のDeNA戦で復帰も2回4失点で降板。今月4日に右膝の治療に専念するため米国への帰国が発表され、クライマックス・シリーズの登板なくシーズンを終えた。

今季成績は14試合で6勝1敗、防御率1・62。NPB通算は54試合で18勝10敗、防御率2・57。