すき家、4種の醤を使用した「牛・旨辛豆腐鍋定食」を発売 - 1日分の半量の野菜が摂れる
牛丼チェーン店「すき家」は12月16日より、「牛・旨辛豆腐鍋定食」を販売している。
すき家「牛・旨辛豆腐鍋定食」
今回は鍋メニュー第2弾として、旨辛な味わいがごはんと相性抜群の「牛・旨辛豆腐鍋定食」が登場。2種の豆板醤、甜麺醤、豆鼓醤の4種の醤を使用し、濃厚でコクがあり、旨辛な味わいのスープに仕上げられている。
牛肉や、1日の摂取目安の約半量が摂れる野菜、さらに大きな豆腐を入れた鍋は、ボリュームがあり食べ応え抜群。お好みで別添えの花椒を加えれ、しびれる辛さと華やかな香りがプラスされというる。
価格は、ごはんミニが950円、並盛が980円、ごはん大盛が1,030円となっており、単品は850円。
すき家「白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食」
また、旨辛な味わいの鍋と、シャキシャキ食感で程よい辛みの白髪ねぎが絶妙にマッチした「白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食」もラインアップされている。価格は、ごはんミニが1,100円、並盛が1,130円、ごはん大盛が1,180円となっており、単品は1,000円。
