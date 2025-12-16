東京・立川市の小学校で教諭らに暴行を加えケガをさせた罪に問われた後藤竜児被告と高松龍生被告の裁判で、東京地裁立川支部は16日、後藤被告と高松被告ともに、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

後藤被告と高松被告は、ことし5月、立川市立第三小学校の教室で、教諭ら4人に顔を殴るなどの暴行を加え鼻の骨を折るなどのケガをさせたとして、傷害と公務執行妨害の罪に問われています。

これまでの裁判で2人は起訴内容を認めていて、後藤被告は事件を起こした原因について「お酒の影響が大きいと思うが、なんで暴力をふるったのか今はわからない」と説明。高松被告も「お酒の影響は大きかった。後藤被告を慕っていたので、後藤被告が行くなら行こうという安易な考えだった」などと話しました。

検察側は「授業中に児童らの面前で暴行を加えており、直接の被害者のみならず、何ら罪のない児童らを巻き込み恐怖のどん底に陥れた」として2人に懲役3年を求刑。一方、弁護側は「2人は真摯に謝罪し反省を深めており、被害を弁償することを約束している」として、執行猶予付きの判決を求めていました。