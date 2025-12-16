Íèµ¨¤«¤é¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×ÁÏÀß¡¢µð¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡¡²¾¤Ëº£Ç¯¤Ê¤éÂÇ·â£²´§¤Îºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤«
¡¡º£Ç¯£¶·î¤Ë£¸£¹ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡É¤³¤ÈÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢Íèµ¨¤«¤é¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Áö¹¶¼é¤Ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿Ìî¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÄ¹Åè¾Þ¡×¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î°Õ»×¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤Ù¤¯µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤â¼«¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æµð¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡Ý¡£¹Í»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤«¤é¡ÖÄ¹Åè¾Þ¡×¤ÎÂè£±¹æ¼õ¾Þ¼Ô¤ò¡Ý¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¥×¥í¡×¤È¤·¡¢»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð°ìÈÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£Íèµ¨¡¢µð¿Í¤«¤é¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¸õÊäÁª¼ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡²¾¤Ëº£Ç¯¤â¡ÖÄ¹Åè¾Þ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¤ÐÃ¯¤¬³ºÅö¤·¤¿¤Î¤«¡£Áö¹¶¼é¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿Ìî¼ê¡Ý¡£¾ÜºÙ¤ÊÁª¹Í´ð½à¤Ïº£¸å¤Ë·è¤Þ¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ïºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡£´£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£²ÂÇÅÀ¤ÇÂÇ·â£²´§¡£µ¬³Ê³°¤Î¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤È¶¯¸ª¤òÀ¸¤«¤·¤¿»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â½½Ê¬¤À¡£º£Ç¯¤Îº´Æ£µ±¤ò´ð½à¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µð¿Í¤Î¡ÖÄ¹Åè¾Þ¡×¸õÊä¤ÎËÜÌ¿¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£µ¨ÅÓÃæ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°ÜÀÒ¸å¤Ï£·£·»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦£²£±£±¡¢£±£±ËÜÎÝÂÇ¡£º´Æ£µ±Æ±ÍÍ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ëµ¬³Ê³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ£¹·î°Ê¹ß¤ÇÂÇÎ¨¡¦£²£¶£±¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¡£³Î¼ÂÀ¤¬È÷¤ï¤ì¤ÐÍèµ¨¤Ï£³£°È¯°Ê¾å¤ÎËÜÎÝÂÇ¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉËÜ¿Í¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÁª¼ê¤¬¼è¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡£¤¢¤ï¤è¤¯¤ÐËÍ¤¬¡×¤È°ÕÍßÅª¡£¤½¤ÎÂÐ¹³¤Ë¤ÏÍèµ¨£¶Ç¯ÌÜ¤ÎÃæ»³¤È£²Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÀÐÄÍ¤òµó¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï£¶·î°Ê¹ß¤Ë¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à£·ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¡Ö¤è¤ê°ìÁØÃÃ¤¨¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¥´¥ê¥´¥ê¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£ÂÇÎ¨£³³ä¡¢£²£°ËÜÎÝÂÇ¤òÄ¶¤¨¤ë³èÌö¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤â¡ÖÄ¹Åè¾Þ¡×¤ÏÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÀÐÄÍ¤Ï¹âÂ´¿·¿Í¤Îº£µ¨¡¢£²·³¤ÇÂÇÎ¨¡¦£³£²£·¡£Ä¹Ìî¤äºäËÜ¤¬¼¡Âå¤Î¼ç¼´¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë°ïºà¤À¡£
¡¡Âç·ê¤Ç¡¢º£½©¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì»ØÌ¾¤ÎÃÎÇ°ÂçÀ®¡Ê¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤âÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤À¡£²Æì¾°³Ø¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¡¦²ÆìÅÅÎÏ¤Ø¿Ê¤à¤â¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤ò¼Î¤Æ¤Æ£²£´Ç¯¤Ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Çºòµ¨¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢º£µ¨¤ÏÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤ì¤â¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¤¡©
¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¤¿¤À¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¡ÖÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÄøÅÙ¤Î²ÄÇ½À¤â¡¢Èà¤é¤Î³ÐÀÃ¤Ê¤·¤ËÍèµ¨¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤¬²áÅÏ´ü¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÄ¹Åè¾Þ¡×ÀßÎ©¤È¤¤¤¦Â¾¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤ÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¡ÈºÇ¸å¤Î¥²¥¡É¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¤âÌî¼ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¤âºå¿À¤Î£±¶¯»þÂå¡£¤½¤ì¤òÁË¤àµð¿Í¤Î°ÕÃÏ¤Ë¡¢Íèµ¨¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦ÃæÅÄ¹¯Çî¡Ë