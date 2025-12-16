元フジテレビの菊間千乃弁護士が１６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、自宅の風呂の湯船には「１年間で２、３回（しか入らない）」という驚きの日常を明かした。

この日は「冬のお風呂事情」と題して専門家が湯船につかる効能などを聞いた。

番組では、毎日湯船につかる人が５８％いると紹介。これに菊間氏は「毎日お風呂に入る方が５８％いることに衝撃を受けている」とびっくり。「私はまったく入らない。考えて１年間で５回は入っていない、湯船に」と告白だ。

温泉やスポーツクラブでの風呂には入るというが「自宅でお湯を溜めますか？っていったら１年で２、３回」といい、毎日湯船に入る玉川徹氏は「なんで？」とこちらもびっくり。菊間氏は「面倒臭い。時間がもったいないのと水道代がもったいない」と言い「いっぱいためて１０分ぐらいしか入らない。もったいない。シャワーは浴びるので。湯船に入る意味が見いだせない」「シャワーでも疲れは取れる」とまで言った。

これに羽鳥慎一アナも「私も家では入らない。ジムでは入るが、今の家では１回も入ったことがない」とやはり自宅の湯船にはつからないと話し、玉川氏を驚かせていた。