元ソフトボール女子日本代表の山根佐由里さんが１５日、自身のインスタグラムを更新。「みなさま、ご多用のところ ご出席いただきありがとうございました 初めましての方、久しぶりに会えた方、たくさんの方に祝福いただき幸せでした」と記し、自身の結婚式を報告した。

続く投稿では「あー幸せだったな…たくさん写真いただいて 素敵なのばっかりで選びきれんし、写真載せきれやんけど、、、一旦ここまでにしよう ありがとうございました」と披露宴の写真を投稿。現役時代に所属したトヨタ自動車の同僚や関係者に加えて、スポーツ界からも出席者が。男子ゴルフからはレジェンドの中嶋常幸があいさつを務め、松山英樹が証人に。女子ゴルフの山口すず夏、ロンドン五輪陸上短距離代表の市川華菜さんの姿も見られた。

山根さんは１７年に現役を引退し、２１年東京五輪ではソフトボールの解説者を務めた。今年９月にトヨタ自動車を退職して生活拠点を米国に移し、「これを機に、日本をアメリカの２拠点でソフトボール普及活動をしていきたいと考えています」とインスタグラムで報告していた。