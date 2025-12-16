±Ñ¹ñ¤Ç¤â¤ª¤Ë¤®¤ê¥Ö¡¼¥àÅþÍè¡©¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¡Ö°®¤ê¤¿¤Æ¡×¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¡ªJRÅìÆüËÜ¡ÖTOKYO ONIGIRI¡×¤¬³«¶È¡¢ÆüËÜ¤Î±Ø¥Ê¥«¤ÎÌ£¤¬±Ñ¹ñ¤Ø
JRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î3Æü¡¢±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Ë½é¤Î¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¡ÖTOKYO ONIGIRI¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î±Ø¥Ê¥«¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó½è ¤Û¤ó¤Î¤ê²°¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤â¡Ö°®¤ê¤¿¤Æ¡×¤ÎÌ£¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÊÆ¤ÏËÌ³¤Æ»»º¡Ö¤æ¤á¤Ô¤ê¤«¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î¹Å¿å¤òÆð¿å¤ËÊÑ¤¨¤Æ¿æÈÓ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·Å¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¤ä¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¿Íµ¤¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×°®¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡©
¡Ö¼¡¤ÎÄä¼Ö±Ø¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ê¤éÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¡É¤ª¤à¤¹¤Ó¡É¡£JRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ¥Õ¡¼¥º¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢±Ø¥Ê¥«¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó½è¤Û¤ó¤Î¤ê²°¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë³¤¤òÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¿·Å¹ÊÞ¡ÖTOKYO ONIGIRI¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î3Æü¡¢±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥»¥ó¥¿¡¼ ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡×Æâ¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
< h3 class=¡Émidashi_h3¡í>JRÅìÆüËÜ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¤µ¤ó¤ÎËÜµ¤¡ª³¤¤òÅÏ¤ë
º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ±Ñ¹ñË¡¿Í¡ÊJRUK¡Ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ¿©Ê¸²½È¯¿®µòÅÀ¡ÖJAPAN CENTRE¡×¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£JRUK¤¬¸½ÃÏ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢JAPAN CENTRE¤¬Å¹ÊÞ±¿±Ä¤òÃ´¤¤¡¢JRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥ì¥·¥Ô¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£±Ñ¹ñ¤Ç¤â¡ÖGrab & Go¡Ê¿©¤ÙÊâ¤¡Ë¡×Ê¸²½¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ä¤¤¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Î¿Í¡¹¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö°®¤ê¤¿¤Æ¡×¤ÎÌ£¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤Æ¡¢¤ªÊÆ¤â¿å¤â¡ÖÆüËÜ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡×¤òºÆ¸½
³¤³°Å¹ÊÞ¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÈ¾Ã¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÊÆ¤ÏÇ´¤ê¤Î¤¢¤ë¡ÖËÌ³¤Æ»»º¤æ¤á¤Ô¤ê¤«¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¹Å¿å¤ÎÂ¿¤¤±Ñ¹ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢ßÉ²á´ï¤ò»È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë¶á¤¤¿å¼Á¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¿æÈÓ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å°Äì¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¼«ÈÎµ¡¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÈÁêÀÈ´·²¤Î¡Ö¤ª¡¼¤¤¤ªÃã¡×¤äÅ´Æ»¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏÅ´Æ»¤ÎÏ©Àþ¿Þ¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¹¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ç¡ÖONIGIRI¡×¥Ö¡¼¥à¤¬²áÇ®Ãæ¡©¡ª
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ê¤ª¤à¤¹¤Ó¡ËÅ¹¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ñ¥à¡Ê¥Ý¡¼¥¯¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥ß¡¼¥È¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤ä¥¢¥¸¥¢¤ÎÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÊRice Ball¡Ë¡×¤Î¿Íµ¤¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥ë¥·¡¼¡õ¼ê·Ú¤µ¤¬É¾²Á¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î±Æ¶Á¤â
¡Ö¼÷»Ê¡ÊSUSHI¡Ë¡×¤ËÂ³¤¯ÆüËÜ¿©¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤ä¥ô¥£¡¼¥¬¥óÂÐ±þ¤â¤·¤ä¤¹¤¤¥Ø¥ë¥·¡¼¤µ¤È¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¡ÊGrab & Go¡Ë¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï50Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¤¬Â¸ºß¤·¡¢Ãë»þ¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤Å¹¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤â¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ¿©ºàÅ¹¤Ç¤ÏÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤ª¤à¤¹¤ÓÀìÌçÅ¹¡¦¸¢Ê¼±Ò¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Ë2Å¹ÊÞ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï3Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢Â¾¤Ë¤â³¤³°¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¿Ê½Ð¤ò¤¹¤ë´ë¶È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¿Íµ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÇÆüËÜÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¡¢Íý²ò¤ò¼¨¤¹¿Í¤¬Áý¤¨¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖTOKYO ONIGIRI¡×¤Î½ÐÅ¹¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¤³¦Åª¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¥Ö¡¼¥à¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ê¡¢ËÜÊª¤ÎÆüËÜ¤ÎÌ£¤òÆÏ¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥í¥ó¥É¥ó ¡ÖTOKYO ONIGIRI¡×³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡§TOKYO ONIGIRI Produced by ¤ª¤à¤¹¤Ó½è ¤Û¤ó¤Î¤ê²°
³«¶ÈÆü¡§2025Ç¯12·î3Æü
¾ì½ê¡§JAPAN CENTRE¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢POP UP¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê35b Panton Street London SW1Y 4EA¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00¡Á20¡§00
¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤ÆÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ö°®¤ê¤¿¤Æ¡×¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡£¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤òË¬¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Û¥Ã¤È¿´¤¬°Â¤é¤°¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ø¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£¤ò³Î¤«¤á¤Ë¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê²èÁü¡§JRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë