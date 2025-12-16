高血圧で“脳卒中リスク”8.5倍! 心筋梗塞や他の病気の危険性を医師が解説

高血圧はサイレントキラーと呼ばれるほど、自覚症状が少ないまま進行し、気づいたときには重大な病気を引き起こすことがあります。実際、重度の高血圧の人は脳卒中のリスクが8.5倍に、軽度の高血圧でも3.3倍に高まるという報告も。高血圧と病気の関係について河西先生に解説していただきました。

監修医師：

河西 研一（河西クリニック）

金沢医科大学医学部卒業、医学博士。いくつかの病院での研鑽を経て、横浜市磯子区の林内科に勤務。2002年からは副院長に就任。2005年、熱海市に河西内科循環器科クリニックを開業、現在に至る。1989年に慶應義塾大学理工学部機械工学科を卒業後、バブル期に会社員を経て金沢医科大学医学部に編入学という異色の経歴を持つ。2018年11月に、専門性の高い複数のクリニックが入るクリニックビルの事実上のオーナーとなり、日本初の多施設共通受付・自動会計システムを導入するなど、医療を通じて様々なことにチャレンジしている。

編集部

高血圧だと、脳卒中や心筋梗塞のリスクはどれくらい上がるのでしょうか？

河西先生

高血圧の程度にもよりますが、高血圧でない人（※1）と比べると、重症の高血圧（※2）の人の場合、脳卒中には8.5倍もかかりやすくなる（※4）という研究結果があります。軽症の高血圧（※3）の人でも、3.3倍ですから、高血圧は脳卒中のリスクを高めることは確実です。心筋梗塞は脳卒中に比べると、日本人にはそれほど多くありませんが、高血圧が心筋梗塞のリスクも高めることははっきりしています。

編集部注

※1：高血圧でない人

上の血圧が140 mmHg未満、下の血圧が90mmHg未満

※2：重症の高血圧

上の血圧が180mmHg以上、下の血圧が110 mmHg以上

※3：軽症の高血圧

上の血圧が140～159mmHg、下の血圧が90～99未満

（高血圧症の定義数値は日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」より

※4：8.5倍、3.3倍の数値は日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2009」より

編集部

高血圧だとなぜ脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まるのでしょう？

河西先生

「血圧」というのは、血管を押す力なので、血管に高い圧力がかかり続けると、血管がもろくなって動脈硬化が起こりやすくなります。血管は全身をめぐっていますから、脳の血管に問題が生じると脳卒中、心臓で生じると心筋梗塞などの病気が発症しやすくなるのです。

編集部

高血圧があると、他にリスクが高まるのはどんな病気でしょう？

河西先生

血管と深く関係する脳、心臓、腎臓の循環器系の病気すべてです。そのために「循環器内科」があるのですが、一般の方は循環器内科がどんな病気を扱っているのかご存知ない方が多いですね。循環器内科は、心臓と血管に関係する疾患を扱っています。

編集部

具体的な病名でいうとどんなものがありますか？

河西先生

脳の病気では、脳出血と脳梗塞。脳卒中というのは、この2つを合わせた病名です。心臓の疾患では、心筋梗塞や、狭心症などの虚血性心疾患、心臓弁膜症、乖離性動脈瘤などのほかに、今後増えてくる心不全などがあり、これらすべての疾患は、高血圧だと罹患するリスクが高まります。

