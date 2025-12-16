文・森本千賀子

私は転職エージェントとして、企業から人材採用のご相談を、ビジネスパーソンの皆さんからは転職・キャリアについてのご相談をお受けしています。

2025年、採用市場や転職希望者がどのように動いたか、2026年の転職市場ではどのような動きが予測されるのかについて、4つのキーワードに沿ってお話しします。

1.「生成AI」を活用できる人材が求められる

2022年11月に「ChatGPT」が公開され、2023年から急速に普及した「生成AIツール」。2025年には「生成AI×転職」がトレンドとなりました。生成AIを活用したビジネスに関連する求人が増加。また、 業種・職種問わず、業務で生成AIを活用できる人 が求められるようになっています。

求人票の募集要項において、「ChatGPT」あるいは「Google Gemini」といった生成AIツールの活用経験・スキルを「必須」と記載している求人はまだそれほど多くありませんが、「歓迎」条件としての記載が見られます。マーケティング・企画・営業・企画、管理部門など、あらゆる職種において、 生成AIツールを業務に組み込み、効率的に仕事を進める能力 が期待されているのです。

あるマーケティング職の方は、独学で生成AIを学び、マーケティング業務をアップデートしていることが評価され、マネジメント経験がないにも関わらずCMO（最高マーケティング責任者）として採用されました。

2026年は、生成AIツールの活用スキルを「必須」要件に挙げる求人 も増えていき、使える人と使えない人では、選考で差がつくことになるでしょう。当面は、これまでの「英語力」のように、通常の職務スキルのプラスアルファのスキルとして評価され、 いずれは「Word」「Excel」のように「できて当たり前」と見なされるようになる と予想されます。

2026年に転職、あるいは現職でのキャリアアップを図るなら、ぜひ 生成AIを自身の業務で活かす方法 を学んでみてください。なお、現在は「ChatGPT」を使っている方が多いのですが、Googleが巻き返しを図っています。Googleのさまざまなツールとの連携しやすさを踏まえると、企業のニーズは「Gemini」に移行していくのではないでしょうか。Geminiを使って情報やデータを蓄積していくことが有益になりそうだと感じています。

2.「越境転職」が当たり前に

かつては、業界・職種の経験を活かしての転職が一般的でしたが、近年は 業界・職種の枠を飛び越えた「越境転職」 が当たり前となっています。

先にも挙げた生成AIの台頭に象徴されるように、ビジネス環境はすさまじいスピードで変化しています。これまで培ったテクニカルスキルが通用しなくなっているケースも多数。そこで、採用企業は 「ポータブルスキル（業種・職種問わず持ち運びできるスキル）」と「それを自社で再現できるか」 に注目しています。

専門的な業務をAIに任せられるこの時代、人が評価されるのは 「メタ認知力（自分の思考・感情・行動などを客観的に把握し、適切に調整する能力）」「言語化力」「関係構築力」「変化対応力」 などです。その傾向は、これからも続いていくでしょう。

転職に臨む際には、これまでの経験の中でこれらを発揮したビジネスシーンを洗い出しておき、応募書類や面接でストーリー立てて伝えられるようにしてください。昨今、人事担当者は応募書類を読む際、身に付けた専門スキル以上に、 その人の「変化のプロセス」のストーリー に注目しているのです。

企業が「越境」人材を受け入れるようになっているということは、自身の転職先やキャリアの選択肢も広がることを意味します。例えば、誰もが知るグローバルIT企業でマーケティングを経験してきたある方は、AIの威力を間近で感じ、あえて「人」にフォーカスしたビジネスをしたいと考え、未経験の人材業界に飛び込みました。

皆さんも、これまでの業界・職種経験に縛られず、 「何がやりたいか」「何を目指すのか」 にフォーカスし、広い視野で可能性を探ってみてください。

3.「副業」を前提とした転職が増加

転職活動をする方々の傾向として、「副業が可能な企業」を希望するケースが増えています。「一つの道でキャリアを積む」という考え方から 「キャリアを複線化する」 という考え方へシフトしているのです。

また「年収維持・アップ」は転職活動で重視される条件の一つですが、希望年収額をクリアする企業を探すとなると選択肢が制約されます。その制約を取り払うため、副業で収入を得ることを前提に年収設計をする方も見られます。 「副業ができるなら年収を多少下げても良い」 と柔軟に考えることで、転職先の選択肢が広がると言えるでしょう。

「勤務先企業」と「自宅」の往復だけでなく、それ以外の 「サードプレイス」を持つこと を、私は以前から推奨しています。副業はその手段となりますし、ほかNPOなどでのボランティアや趣味のコミュニティでの活動などもいいでしょう。

私たち転職エージェントには「自分に合う企業を紹介してほしい」という相談が寄せられますが、実際には 「リファラル（友人・知人からの紹介）」 での併願先を持っている方が増えています。サードプレイスでの活動の延長線上で転職につながるケースは多いため、そのような形でも選択肢を広げられます。

副業やコミュニティへの参加など、社外での接点を増やしている方は、転職活動をあえて行わなくてもチャンスが訪れるでしょう。

4.「40代のキャリアリブート」が拡大へ

最近の傾向として、 「40代」の転職が「普通」 になったことが挙げられます。しばらく前まで「35歳転職限界説」が語られていたことを思うと、大きな変化と言えます。

企業は40代を 「経験値と柔軟性を兼ね備えた年代」 として再評価。スタートアップや上場準備企業での採用も、40代が主役となってきた感があります。

40代の方々自身も、70代まで働くことを見越し、キャリアを柔軟に捉えています。最近出てきたワードに 「キャリアリブート」 があります。仕事や働き方を根本的に見直し、再起動（リブート）させることを指します。

例えば、大手企業で経験を積んできたものの、上のポストが詰まっていて「裁量権やマネジメント経験を得られるのはまだまだ先」と判断した方が、早期にスタートアップに移り、経営に近い環境でキャリアを再構築しているのです。 一旦年収を下げてでも、将来的な成長を重視する 。そんな戦略的判断ができる方が増えていると感じます。

AIの台頭に伴い、スペシャリストとしてのキャリア構築に危機感が強まる中、こうしたキャリアリブートの動きはますます広がると考えられます。

転職・キャリア構築を成功させるのは「アップデート」と「発信」

これからの転職・キャリア構築を成功に導くため、2026年に心がけていただきたいのが「自分をアップデートする」ことです。

これまで皆さんが得てきた情報・知識は、スピードが速い今の時代、あっという間に陳腐化してしまいます。

現代日本人が1日に触れる情報量は「平安時代の一生分」および「江戸時代の1年分」に相当するという説もあるようです。冒頭に挙げたように、 生成AIのリテラシーや活用スキルを高めることを含め、自身の情報・知識をアップデート していきましょう。

また、かつて転職は「情報戦」とよく言われましたが、 今は「発信戦」に変わった と感じています。自分から情報を取りに行くだけでなく、自分を発信し見つけてもらうことが重要です。

最近の採用活動では、 「インテントリクルーティング」 という手法も登場しました。候補者のキャリア志向や関心といった「兆し（インテント）」をつかみ、最適なタイミングでアプローチする「攻めの採用」のモデルです。

そのため、転職のチャンスを探るなら、 自身のキャリアや今後のビジョンを「LinkedIn」などのビジネスSNSや「note」などを活用して発信する ことをお勧めします。

転職というと、現状の不満からの「逃げ」と捉えられた時代もありましたが、これからは 「成長ステージへの移行」「成長機会」の意味合いが強まっていく でしょう。成長機会を、ぜひ最大限に活かしてください。