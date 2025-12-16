ENHYPEN「XO」を日本の音楽番組で初披露！甘いホリデールックに大反響「かわいい衣装が新鮮」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ENHYPENが、12月15日放送の『CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』に出演し、「XO (Only If You Say Yes) (Japanese Ver.)」を日本の音楽番組で初披露した。

■ENHYPENが甘さたっぷりの衣装とステージで魅了

イルミネーションが輝くホリデームード満載のステージに登場した彼らは、赤と白を基調にした温かみのある、しかし洗練されたホリデールックをまとい、甘さたっぷりの姿で視聴者を魅了した。

「XO (Only If You Say Yes) (Japanese Ver.)」は、特別な君が許すなら何でもしてあげたい少年の心を描いた楽曲。2024年7月にリリースされ、ENHYPEN初のトリプルミリオンセラーを達成した2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』のタイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」の日本語バージョンで、『ROMANCE : UNTOLD -daydream- (JAPAN Edition)』に収録されている。「車も家も欲しい？」「君の夢 叶うように」といった甘い日本語詞も好評を得ている。

サビのリズミカルなサウンドと、「XO」というタイトル/歌詞を直観的に表現した振付は中毒性が高く、この“甘いセレナーデ”をホリデー仕様の衣装とステージで披露。ファンからは「かわいい衣装が新鮮」「心温まる素敵なステージをありがとう」といった声が寄せられた。

ENHYPENは2026年1月、7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』でカムバックする。新シリーズ「THE SIN」の幕開けとなるこの作品は「罪」をテーマに、愛を守るために逃避を選んだバンパイアの恋人の物語を描く。グループの根幹であるバンパイアコンセプトが濃厚に反映された新譜として、大きな期待が寄せられている。

