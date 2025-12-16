10時の日経平均は502円安の4万9665円、ＳＢＧが63.17円押し下げ 10時の日経平均は502円安の4万9665円、ＳＢＧが63.17円押し下げ

16日10時現在の日経平均株価は前日比502.26円（-1.00％）安の4万9665.85円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は360、値下がりは1175、変わらずは66と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は63.17円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が40.11円、フジクラ <5803>が33.76円、ファナック <6954>が32.76円、信越化 <4063>が27.24円と続いている。



プラス寄与度トップはテルモ <4543>で、日経平均を7.22円押し上げている。次いでダイキン <6367>が1.84円、電通グループ <4324>が1.37円、武田 <4502>が1.20円、大和ハウス <1925>が1.17円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は空運、水産・農林の2業種のみ。値下がり1位は非鉄金属で、以下、鉱業、証券・商品、卸売、化学、その他金融と並ぶ。



※10時0分7秒時点



株探ニュース

