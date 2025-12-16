お笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久（42）の妻で、モデル・タレントの近藤千尋（36）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。家族写真を公開した。

「昨日はすき焼きを作っていたら娘たちとパパがお花を持って登場」と書き出した近藤。「不意打ちすぎて涙腺崩壊お母さんでした」と振り返って家族5人の写真をアップした。

「今年も健康に幸せにお誕生日を迎えることができてとっても嬉しいです 大切なみなさんに恩返しができるようなそんな年にしたいなぁ」とコメント。「いつもインスタでもコメントをくださったりテレビを見てくださったりイベントに来てくれたり街で声をかけてくれたり近藤千尋を支えてくださる皆様本当にありがとうございます」と感謝し「引き続き明るくハッピー全開で頑張ります」と添えた。

ファンからは「花束サプライズすてき！癒やされる」「年々可愛くなるちーちゃんに驚きを隠せないし、永遠に25歳くらいなんだと思ってる」「ちぴちゃんお誕生日おめでとうございます！」「これからもずっと近藤千尋を応援させて」「これからも一生味方で応援し続けるよ」などのコメントが寄せられた。