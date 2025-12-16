タイトルの略称「ふてほど」が昨年の「新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど、大反響を呼んだ昨年1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」の続編となるスペシャルドラマ「新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」が来年1月4日（後9・00）に放送される。磯山晶プロデューサーに制作・撮影の舞台裏や見どころを聞いた。

主演・阿部サダヲ、オリジナル脚本・宮藤官九郎氏、プロデュース・磯山氏のゴールデンタッグによるヒューマンコメディー。主人公は1986年（昭和61年）から2024年（令和6年）にタイムスリップしてしまった“昭和のダメおやじ”体育教師・小川市郎。彼の“不適切”な言動が、コンプライアンスに縛られた令和の人々に生きるヒントを与えた。

連続ドラマ最終回からストーリーが続く2年ぶりの新作。タイムトンネルの完成により、市郎は好きな時代に行けるように。2026年に都議会議員だった平じゅん子（江口のりこ）は2036年、総理に推薦される。日本初の女性首相誕生となるのか。

ポスタービジュアルや予告映像でも明らかになったが、“たくさんの市郎”が一堂に会するシーンが注目ポイントの一つ。磯山氏は「とにかく市郎がたくさん出てくるので、メイクは一切変えず、衣装だけで違いを表現しよう、と。阿部さんは全部で100回以上、着替えました。立ち位置の3歩先に着替え場所を用意して、みたいなこともあって。何秒で着替えられるかを衣装さんとチャレンジしてました（笑）。ミュージカルシーンも大変で、阿部さんのご苦労が報われるといいなと願っています」と述懐。

阿部も「同じ場所に何人もの市郎が出てくるので、どうやって撮影するのかなと思っていたんです。そうしたら、助監督やエキストラの方に僕以外の市郎を演じてもらって、それに合わせて僕がそれぞれの市郎役の芝居をしていきました。そうやって撮った映像を合成するとのことで、声も体もかぶっちゃいけないので、そのあたりは大変でした。動きや立ち位置も細かく決められていて、『ここでしゃべってください』と指示を受けながら進めたので、時間はかかりましたけど面白かったです。初めての体験だったので、完成映像を見るのが楽しみです。映像を見た（金子文紀）監督からは『良かった』と聞いたので、安心しています」と明かした。

さらに磯山氏は「時代を自由に行き来できるようになって、市郎の責任感が連ドラの時より大きくなったと感じます。単なる言いっ放しのおじさんではなく、その時代の問題に対して“何とかしなきゃ”という気持ちを背負っている。こういう人が身近にいたらいいのにな、とお正月から思えるキャラクターに市郎をさらにしてくださって、ありがたく思っています」。その“進化”を体現した阿部に感謝した。

連ドラ版で爆笑をさらい続けた“昭和小ネタ”も引き続き満載。SPは小川純子（河合優実）が大学に進学し「1980年代の、いわゆる女子大生ブームも描きます」。連ドラ最終回、近藤真彦に憧れるムッチ先輩こと秋津睦実（磯村勇斗）は純子にフラれ、歌手の大江千里風に“キャラ変”したが「近藤真彦さん、大江千里さんと来て、ムッチ先輩が次はどこへ向かうのかも（笑）ご期待ください」と予告した。