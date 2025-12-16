タイトルの略称「ふてほど」が昨年の「新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど、大反響を呼んだ昨年1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」の続編となるスペシャルドラマ「新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」が来年1月4日（後9・00）に放送される。磯山晶プロデューサーに制作・撮影の舞台裏や見どころを聞いた。

主演・阿部サダヲ、オリジナル脚本・宮藤官九郎氏、プロデュース・磯山氏のゴールデンタッグによるヒューマンコメディー。主人公は1986年（昭和61年）から2024年（令和6年）にタイムスリップしてしまった“昭和のダメおやじ”体育教師・小川市郎。彼の“不適切”な言動が、コンプライアンスに縛られた令和の人々に生きるヒントを与えた。

連続ドラマ最終回からストーリーが続く2年ぶりの新作。タイムトンネルの完成により、市郎は好きな時代に行けるように。2026年に都議会議員だった平じゅん子（江口のりこ）は2036年、総理に推薦される。日本初の女性首相誕生となるのか。

続編の放送について、磯山氏は「いつもの宮藤さんは続編があるような連ドラの終わり方をしないんですが、今回はいかにもという最終回でしたし、おかげさまでたくさんの反響や賞を頂いて、放送が終わった後も宮藤さんとお会いする機会が多くて、続編のことを考えてきました。この作品はやっぱり、感想を言いながら、SNSにつぶやきながら見ていただきたい。そうなると映画ではなく、地上波テレビ。もう1クール連ドラを作るのは、流石にスケジュール的にも難しくて、単発ドラマですよね、と。緩く見ていただくには向いている時期じゃないか？ということでお正月放送が決まりました」と経緯を説明。

ストーリーについては「どの時代にも行けるようになったので、もう未来の日本では女性総理は誕生しているよね、と。そこに昨今のキャンセルカルチャーを絡め、市郎が一枚噛むのは？とアイデアを練って、今回のスペシャルが出来上がりました。放送前に初の女性総理が実際に誕生したら？という議論もなかったわけではないんですが、『ひとまず、やってみよう』ということで（笑）」と述懐。

折しも今年10月、女性初の高市早苗首相が誕生。「宮藤さんの脚本が近未来を描く時、劇中の出来事が現実になることがあるんです。今回は撮影から放送までの時間がいつもより空いていて、普通ならドラマの方が早かったのに、とちょっと悔しい部分もあります（笑）」と明かし、女性総理を題材にした盟友の先見の明にあらためて驚いた。

テーマの「〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」は「割と早めに決まっていました。相手との今後の関係に配慮して、日本人は真面目な議論を避けたり、自分の意見を抑えたり、そうしがちなところがあると思うんですが、自分の国の将来についてももっとフランクに語っていいんじゃない？という、ドラマからの提案です。連ドラ第1話のミュージカル『話し合いまSHOW』と同じですよね」。連ドラ時と同じく、諸問題を考える“きっかけづくり”だとした。

宮藤氏との出会いは、1999年に6作品が放送されたTBSの深夜ドラマ「コワイ童話」シリーズ（1話30分、4話完結）の「親ゆび姫」。以来、「池袋ウエストゲートパーク」「木更津キャッツアイ」「タイガー＆ドラゴン」など数々の傑作・ヒット作を生み出してきたが「今回、宮藤さんが珍しく執筆途中で悩まれて。普段は書くのがとても早い人なんですが、締切になってもできない、と。途中までの台本を送るので、と打ち合わせをしました。私としては宮藤さんの筆が進まない理由が分からないぐらい面白かったんですが、あまりに好きな時代に行けるようになったので、いわゆるタイムトラベルものの辻褄合わせに苦労されていて。でも、その2週間後ぐらいに無事、脱稿されました」と振り返った。

ポスタービジュアルや予告映像でも明らかになったが、“たくさんの市郎”が一堂に会するシーンが続編スペシャルの注目ポイントの一つ。市郎と時間旅行を共にし、大いに初笑いしたい。