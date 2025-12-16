Image: 合同会社aquamarine

街を歩けば、誰もが耳にイヤホンを付けている時代。でも、みんな同じような白や黒のプラスチック製イヤホンばかり。

見慣れた風景の中にちょっとした個性を演出してみたくなったら、要チェックなのが天然木を使った「WoodSound」です。

木目はひとつとして同じものがないので、まさに世界にたったひとつのイヤホン。木材ならではの温かみのある質感は、まさに大人の遊び心を感じさせてくれるアイテムです。

環境負荷の低減とオシャレは両立できる

環境に優しい製品って、なんだか地味で機能も今ひとつ。なんてイメージは、「WoodSound」には当てはまりません。

適切に管理された森林から調達されたFSC認証を受けた天然木と、GRS認証のリサイクルプラスチックを使用しており、環境保護に貢献できるプロダクトにも関わらず、洗練されたデザインを実現。

余計なロゴや文字を一切排除し、木の素材感を最大限に活かしたミニマルな美しさを追求しています。

ナチュラル志向の人はもちろん、人とは違うものを身に着けたいという個性派にもぜひ使ってみて欲しい、スタイリッシュなアイテムとして仕上げられています。

天然木の魅力を活かした木製ワイヤレスイヤホン『WoodSound』

見た目だけじゃない、本格派の実力

もちろん、イヤホンとしての性能面にも妥協はありません。

「WoodSound」はBluetooth5.3に対応し、安定した接続と省電力を実現。13mmの大型ドライバーが生み出す音質は、特に低音域の再現性に優れ、ロックやEDMなどのビート感のある音楽も迫力満点で楽しめます。

ENCノイズキャンセリング機能もバッチリ搭載。環境音が大きい場所でも、通話相手にクリアな声を届けることができます。

さらに、タッチコントロール対応なので、曲送りや音量調整も指先ひとつでOK。防水仕様だから、ジョギング中の汗や急な雨も気にする必要なし。イヤホン本体は最大5時間、ケースのフル充電で最大35時間というバッテリー容量もうれしいポイントとなっています。

新しいライフスタイルのために

「WoodSound」は単なるガジェットの範疇にとどまらず、個性や価値観を表現するツールとしても特別感をもたらすパートナー。朝の通勤時間、ランチタイム、夜のリラックスタイムを、木の温もりとともに特別なものに変えてくれるでしょう。

選べる素材は4種類。ウォールナット、ビーチウッド、バンブー、チェリーウッドがラインナップされています。

ナチュラルな風合いと手触りが満足感を高めてくれる「WoodSound」は、現在おトクな数量限定販売を実施中です。

今だけのチャンスを逃さないように、ぜひお早めにチェックしておいてください。

