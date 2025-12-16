「好きすぎて5本買った！」【ユニクロ】マニアがリピ買い♡「暖パン」

冷え込む季節になり、いつも穿いていたパンツがヒヤッと感じることも。季節の進行に合わせて、ボトムスもあったか仕様にアップデートしませんか？ そんな時におすすめなのが、【ユニクロ】から登場している「暖パン」。フリースやボアといったあったか素材が使われていて、これからの季節に手放せなくなりそう。おしゃれなユニクロマニアたちの着こなしと合わせて、その魅力をご紹介します。

きれいめコーデにもなじむ、美シルエットのフリースパンツ

【ユニクロ】「ウォームフリースストレートパンツ」\3,990（税込）

保温機能付きのフリース素材を使用したイージーパンツは、寒さが厳しくなるこれからの季節に大活躍しそうなアイテムです。ワイドストレートのシルエットで脚のラインを拾いにくいのも嬉しいポイント。大人に似合うプチプラコーデを発信している@kanaripo216さんは「あったかいだけじゃなくてパンツはシルエットキレイ」「このパンツぜひ穿いてみてほしい」と一押しの様子。

買い足し必至！？ あったかスウェットパンツ

【ユニクロ】「ヒートテックボアスウェットパンツ」\3,990（税込）

吸湿発熱と保温機能を備えた「ヒートテック」の機能をもつボアを裏面に使用した、テーパードシルエットのスウェットパンツ。裾リブのジョガータイプになっているので、スッキリ見えしながらあたたかさも確保できそうです。シンプルなカジュアルコーデを発信する@chiikotopさんは「黒買い替えてるので5本！！ 好きすぎるでしょ。今年は白買い替え予定で増えた！！」とリピ買いするほどお気に入りなのだとか。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanaripo216様、@chiikotop様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。