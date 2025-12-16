子どもは「自分の趣味を邪魔してくる存在」！？ 週末は妻子を置いて、趣味に没頭する夫。妻が下した決断は

父親の自覚や子育てへの関わり方は人それぞれですが、筆者の知人Aさんの夫のように、子育てよりも自分の趣味を優先しがちなケースも少なくありません。「このままじゃダメだ」と思ったAさんのかけた言葉で、夫は子育てに参加してくれるようになったそうです。Aさんは一体どのような言葉をかけたのでしょうか。

うちの夫は子育てよりも趣味優先

Aさんは小学1年生の息子を育てる母です。ここまですくすくと育ってくれた息子でしたが、Aさんには1つ気がかりなことがありました。

それは夫が多趣味で、子育てよりも自分の趣味を優先すること。Aさんの妊娠中から「子どもが生まれても趣味をやめるつもりはない」と宣言していた通り、子どもが生まれても趣味を楽しんでいます。

夫の楽しみを奪うのは申し訳ないと黙認していたAさんでしたが、週末は山登りだサバゲーだと出かけて行く夫。

子どもは小学生になっても、父親と出かけたという経験がほとんどありませんでした。

このままじゃダメだ

今週末も趣味の集まりが入っているという夫。息子も週末は父親が家にいないことが当たり前になってきて、「お父さんと遊びたい」とも言わなくなっていました。

これではいけないと思ったAさんは、意を決して夫に声をかけます。