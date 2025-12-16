触り心地に癒やされるロッツォ・プー・マリー・スティッチ！セガプライズ「ディズニー&ピクサーキャラクター もふもふマスコット」
セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニー&ピクサーキャラクター もふもふマスコット」を紹介します☆
セガプライズ「ディズニー&ピクサーキャラクター もふもふマスコット」
登場時期：2025年12月12日より順次
サイズ：全長約5×5×10cm
種類：全4種（ロッツォ、プー、ディズニー マリー、ディズニー スティッチ）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
ディズニーやピクサーのキャラクターたちが、もふもふなマスコットになってセガプライズに登場。
愛らしい姿や触り心地に癒やされる、キュートな存在です！
「ロッツォ」「プー」「ディズニー マリー」「ディズニー スティッチ」の4種類がラインナップされます。
ロッツォ
ディズニー＆ピクサーアニメーション作品「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「ロッツォ」
テディベアのキャラクターがもふもふなマスコットになりました☆
プー
「プー」は、両手を頬に当てたポーズのマスコットに！
キュートなポーズもたまらない、愛くるしいプライズです。
ディズニー マリー
『おしゃれキャット』に登場する「ディズニー マリー」は、片手を頬に添えたポーズ。
白い毛並みをもふもふな生地で表現した、触り心地もたまらないマスコットです☆
ディズニー スティッチ
『リロ＆スティッチ』に登場する、暴れん坊なエイリアン「ディズニー スティッチ」
「ディズニー スティッチ」のもふもふ感が、かわいいマスコットで表現されています。
ディズニーやピクサーのキャラクターたちをデザインした、手触りの良いもふもふなマスコット。
セガプライズの「ディズニー&ピクサーキャラクター もふもふマスコット」は、2025年12月12日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 触り心地に癒やされるロッツォ・プー・マリー・スティッチ！セガプライズ「ディズニー&ピクサーキャラクター もふもふマスコット」 appeared first on Dtimes.