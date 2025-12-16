セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニー&ピクサーキャラクター もふもふマスコット」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニー&ピクサーキャラクター もふもふマスコット」

登場時期：2025年12月12日より順次

サイズ：全長約5×5×10cm

種類：全4種（ロッツォ、プー、ディズニー マリー、ディズニー スティッチ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

ディズニーやピクサーのキャラクターたちが、もふもふなマスコットになってセガプライズに登場。

愛らしい姿や触り心地に癒やされる、キュートな存在です！

「ロッツォ」「プー」「ディズニー マリー」「ディズニー スティッチ」の4種類がラインナップされます。

ロッツォ

ディズニー＆ピクサーアニメーション作品「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「ロッツォ」

テディベアのキャラクターがもふもふなマスコットになりました☆

プー

「プー」は、両手を頬に当てたポーズのマスコットに！

キュートなポーズもたまらない、愛くるしいプライズです。

ディズニー マリー

『おしゃれキャット』に登場する「ディズニー マリー」は、片手を頬に添えたポーズ。

白い毛並みをもふもふな生地で表現した、触り心地もたまらないマスコットです☆

ディズニー スティッチ

『リロ＆スティッチ』に登場する、暴れん坊なエイリアン「ディズニー スティッチ」

「ディズニー スティッチ」のもふもふ感が、かわいいマスコットで表現されています。

ディズニーやピクサーのキャラクターたちをデザインした、手触りの良いもふもふなマスコット。

セガプライズの「ディズニー&ピクサーキャラクター もふもふマスコット」は、2025年12月12日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 触り心地に癒やされるロッツォ・プー・マリー・スティッチ！セガプライズ「ディズニー&ピクサーキャラクター もふもふマスコット」 appeared first on Dtimes.