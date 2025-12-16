セガプライズ「ディズニー&ピクサーキャラクター　もふもふマスコット」

セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニー&ピクサーキャラクター　もふもふマスコット」を紹介します☆

 

セガプライズ「ディズニー&ピクサーキャラクター　もふもふマスコット」

 

 

登場時期：2025年12月12日より順次

サイズ：全長約5×5×10cm

種類：全4種（ロッツォ、プー、ディズニー マリー、ディズニー スティッチ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

ディズニーやピクサーのキャラクターたちが、もふもふなマスコットになってセガプライズに登場。

愛らしい姿や触り心地に癒やされる、キュートな存在です！

「ロッツォ」「プー」「ディズニー マリー」「ディズニー スティッチ」の4種類がラインナップされます。

 

ロッツォ

 

ディズニー＆ピクサーアニメーション作品「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「ロッツォ」

テディベアのキャラクターがもふもふなマスコットになりました☆

 

プー

 

「プー」は、両手を頬に当てたポーズのマスコットに！

キュートなポーズもたまらない、愛くるしいプライズです。

 

ディズニー マリー

 

『おしゃれキャット』に登場する「ディズニー マリー」は、片手を頬に添えたポーズ。

白い毛並みをもふもふな生地で表現した、触り心地もたまらないマスコットです☆

 

ディズニー スティッチ

 

『リロ＆スティッチ』に登場する、暴れん坊なエイリアン「ディズニー スティッチ」

「ディズニー スティッチ」のもふもふ感が、かわいいマスコットで表現されています。

 

ディズニーやピクサーのキャラクターたちをデザインした、手触りの良いもふもふなマスコット。

セガプライズの「ディズニー&ピクサーキャラクター　もふもふマスコット」は、2025年12月12日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！

