グラビアアイドルの三田悠貴（27）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。

「2026 Spring EXHITIONの展示会に早希ちゃんとお邪魔しました」と報告。15年ミス日本ミス着物のモデル倭早希（32）とのツーショットを公開した。

「外で撮る自然光が1番盛れる」と記し、肩から胸元まで大胆に露出したデザインのグレーのニットに、デニムをコーディネートを披露。「とってもかわいい空間でした お揃いの靴もゲットしたのでまた載せよっと！！ 届くの楽しみ〜」とつづった。

ファンやフォロワーからも「かわいいすぎ」「似合っててかわいい」「オシャレ」「ニット最強だねぇ」「見えてるよ」「でっけーなぁー」「寒くないのかな？」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。