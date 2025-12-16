ことしも残すところ２週間余りとなり、日光市の神社では１５日、毎年恒例の大きなしめ縄の架け替えが行われました。

日光市の森友瀧尾神社に奉納されたのは、栃木県内でも屈指の大きさとなる大しめ縄です。鳥取県の出雲大社の大しめ縄に由来があるとされ、長さは４メートルを超え、重さおよそ３００キロ、周りの長さは最も太い部分で１・７メートルにもなります。

森友瀧尾神社では毎年この時期、古いしめ縄から青みがかかったわらを使って作られる新しいしめ縄への架け替えが行われています。

１５日は神社の関係者からなる「日光藁文化保存会」の会員など、大人およそ１５人がかりで架け替え作業を行いました。

架け替えた後は「注連（しめ）の子」と呼ばれ、房から出ている余分なわらを切り取る「断髪式」を行い、形を整えます。

材料となるわらは、神社の神田で５月から育ててきた稲を９月に青刈りし、その中から質の高いものを厳選して乾燥させています。

しめ縄は保存会のメンバーを中心に、およそ１カ月かけて大きく仕上げられました。

神社によりますと、しめ縄の２本の縄は男性と女性を意味し、「注連の子」の３本の房は３人の子どもを表していて、縁結びや子宝に御利益があると言うことです。