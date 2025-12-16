これが200円って太っ腹すぎ！組み立て簡単なのに丈夫♡おしゃれな収納グッズ
先日ダイソーで、お値段以上の収納グッズを発見。他所で類似品を買おうとするとお高めですが、ダイソーなら220円（税込）とリーズナブル。クリア素材でインテリアにもマッチして、お気に入りのコレクションもおしゃれにディスプレイできます♪お部屋の収納グッズを探している方は、まずはダイソーでチェックしてみて！
商品名：ディスプレイステージ（ワイド、2段）
商品情報
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：奥行16.7×幅21cm×高さ16.5cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480773223
これ買ってよかった♪ダイソーの『ディスプレイステージ（ワイド、2段）』
今回は、ダイソーのプラスチック収納売り場で見つけた、『ディスプレイステージ（ワイド、2段）』をご紹介します。
こちらは透明なプラスチック製でできたディスプレイ収納の棚です。クリア素材なので、お部屋の雰囲気を損なわず、インテリアにも自然に馴染みます。
丈夫なつくりでおしゃれにディスプレイを楽しめる◎
組み立て方法は至ってシンプルで、台座のパーツに支柱部分の先端を差し込むだけ♪
組み立てるとこんな感じです。簡単に組み立てられるので、すぐに使い始められますよ。
奥行16.7×幅21cmとワイドで、お気に入りのフィギュアや推し活グッズなどを並べて置くことができます。
プラスチック製ながら、耐荷重量は1kgまで対応しているので、香水などずっしり重たいものを置いても安心です。
また、高さもあるので一番下の段にトレーやボックスを組み合わせて、コレクションを収納するなどアイディア次第でさまざまな使い方も楽しめますよ。
通販サイトで類似品を探すと1,000円以上するものもありますが、ダイソーでは220円（税込）とお手頃なので、買って大満足でした♪
今回は、ダイソーでゲットした『ディスプレイステージ（ワイド、2段）』をご紹介しました。
丈夫なつくりでさまざまなディスプレイ収納を楽しめる優秀なグッズです。気になった方は、ぜひダイソーでお手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。