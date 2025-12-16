駅構内のデジタルサイネージ・ポスターで呼びかけ

JR東日本は2025年12月15日、駅ホームでの危険な録音・撮影行為に対する注意喚起の取り組みを実施すると発表しました。

【安全を確認して！】これが危険を伴う駅の録音行為です（画像）

近年、駅ホームにて録音や撮影をする際、線路や設備に接近するなどの危険な行為が多数確認されているといいます。こうした行為は、感電や列車と接触するおそれがあるほか、周囲の乗客の迷惑にもなります。

JR東日本は12月16日より当面の間、主要駅において駅ホーム上での危険な行為を防止することを目的に、危険な録音・撮影に関する注意喚起ポスターおよび動画を駅構内やデジタルサイネージに掲出します。

また2026年1月19日より公式ホームページと公式YouTubeで注意喚起動画を公開し、1月20日からはトレインチャンネルやデジタルサイネージでも動画を放映するとしています。

動画では、ホーム上での危険行為や迷惑行為を場面ごとに切り取り、行為の防止を呼びかけるデザインやメッセージを掲載しているほか、録音や撮影する行為を鳥（撮り、録り）に置き換えることで、利用者の目に留まりやすくする工夫も施されているとのことです。

駅ホームでの危険な行為は他の利用者の迷惑になるだけでなく、列車の運行に影響を及ぼすため、録音・撮影を行う際には安全への十分な配慮を行い、危険な行為は絶対にやめてほしいと呼びかけています。