１１月に右肘の内側側副靱帯修復手術を受けたパドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１５日（日本時間１６日）、地元サンディエゴのチャリティーイベントで講演。ダルビッシュは、「メジャーで再び投手としてプレーするかどうかはわからない」と語ったと、米大リーグ公式サイトが伝えた。

ダルビッシュは通訳を介して「今はリハビリ中なので、本格的に投げることについてはあまり考えていません。腕のリハビリに集中しています。復帰したいという気持ちが湧いてきて、マウンドに立って復帰できると感じたら、そうするつもり。でも、今はそこまでにしておきます」と話したという。

ダルビッシュは２０２３年２月にパドレスと６年契約を結び２８年まで契約があと３年、総額４６００万ドル（約７１億３０００万円）が残っている。

ダルビッシュはオフシーズンの大部分をペトコ・パークで過ごし、リハビリを開始した。彼は投球練習を始めた他の投手やチームスタッフと会話を交わすなど、リハビリに積極的に関わっている。

「来シーズンは投げないという前提で、ＡＪ・プレラー（ＧＭ）と球団と、僕がどう関わっていくかについて話し合っているところです」ともダルビッシュは語った。

メジャー通算１１５勝（日米２０８勝）のダルビッシュは来年４０歳を迎え、現役生活の最終コーナーを迎えているのも事実。復帰を目指しているものの今後どんな決断するのか注目される。